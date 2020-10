Maroc: SM le Roi adresse un message de condoléances à la famille de l'artiste feu Hammadi Tounsi

Rabat — Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille de l'artiste marocain feu Hammadi Tounsi.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec une profonde affliction la nouvelle du décès de l'artiste et auteur distingué feu Hammadi Tounsi, un des pionniers de la scène artistique nationale ayant contribué, des décennies durant, à son enrichissement, à travers ses oeuvres de théâtre, ses écrits et poèmes empreints d'authenticité et de patriotisme, et qui sont gravés dans la mémoire de ses fans de toutes les générations.

En cette circonstance, SM le Roi dit partager les sentiments de la famille du défunt suite à cette perte douloureuse, la volonté divine étant imparable, exprimant à tous ses membres et, à travers eux, à ses proches et amis ainsi qu'à sa grande famille artistique, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion.

Le Souverain implore le Très-Haut de leur accorder patience et réconfort, de rétribuer amplement le défunt pour sa contribution notable dans la scène artistique nationale et pour ses bonnes œuvres ainsi que de l'accueillir dans Son paradis parmi les vertueux.