Soudan: Le Ministre de l'Enseignement Supérieur reçoit l'Ambassadeur du Japon

Khartoum — Le Ministre de l'Éducation et de la Recherche Scientifique, Prof. Intisar Segairoon, a examiné Lundi avec l'Abassadeur du Japon au Soudan, Hattori Takashi, les horizons de renforcement des relations entre le Soudan et le Japon dans les domaines de l'enseignement supérieur et la recherche scientifique.

Segairoon a accueilli la réactivation de tous les partenariats scientifiques entre les universités soudanaises et japonaises dans la phase à venir pour l'intérêt des deux pays.

L'ambassadeur du Japon a souligné l'importance de relancer les partenariats entre les secteurs privés japonais et soudanais dans les domaines agricole et médical.

Les deux parties ont affirmé l'importance de la coopération dans les domaines de la production d'énergie solaire et de la technologie des logiciels de la biotechnologie ainsi que l'importance du soutien aux collèges de développement des communautés rurales, en prêtant l'attention à la formation et à la construction des capacités dans le domaine des ressources humaines et améliorer leurs compétences dans les communautés locales et rurales.