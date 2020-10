Soudan: Le Conseil de Souveraineté examine les développements à l'Est Soudan

Khartoum — Le Premier Vice-Président du Conseil de Souveraineté, lieutenant général Mohamed Hamdan Daglo, a reçu dans son bureau lundi le Conseil Supérieur des chefs des tribus des beja et a discuté les questions de l'Est Soudan.

Le porte-parole du conseil, Taha Fekki Sheikh Taha, a dit que la crise actuelle dans l'Est Soudan a été imposée sur eux et que c'était une différence avec les tribus des Beni Amer et des Habab comme certains parviennent à décrire.

Il a évoqué une lacune concernant l'application de l'accord de réconciliation tribale, chose qui a abouti à la situation actuelle, soulignant que le peuple ne doit pas considérer la situation actuelle dans l'Est Soudan comme différence entre les Beja et leurs frères des tribus des Beni Amer et des Habab.

Taha a souligné qu'ils réservent leur propre opinion sur la piste de l'Est dans les négociations de paix de Juba, ajoutant que le Premier Vice - Président du Conseil de Souveraineté de Transition a promis de former un comité pour examiner la question de la piste de l'Est.

Il a affirmé que le Conseil Supérieur des chefs des tribus des Beja soutient l'unité du Soudan et la solution de tous ses problèmes.