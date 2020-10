Algérie: Constitution - Appels à voter pour la concrétisation des ambitions du peuple

Alger — Les animateurs de la campagne référendaire pour l'amendement de la Constitution ont réitéré lundi leurs appels à aller voter massivement pour la nouvelle Constitution qui, soutiennent-ils, ouvrira la voie à la concrétisation des ambitions du peuple et à l'édification de l'Algérie nouvelle.

Au 6ème jour de la campagne, le Calife général de la Tariqa (confrérie) Tidjania, Cheikh Mohamed Ali Bel Arabi Tidjani, a souligné, à cet égard, que l'amendement de la Constitution soumis au référendum le 1er novembre prochain, constituait "une étape positive dans l'édification de l'Algérie nouvelle". Il a ajouté que "par sa participation au référendum et par son vote, le peuple algérien démontrera la conscience de ses responsabilités essentielles d'aller de l'avant et de construire un Etat de droit et une justice réelle".

Le Calife général de la Tariqa Tidjania a relevé, notamment, que le retour au peuple pour définir son destin à travers la Constitution du pays est un "point positif" à inscrire à l'actif de la direction actuelle du pays qui, selon lui, a honoré ses engagements pris lors de la campagne électorale du président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Le Rassemblement national démocratique (RND) a souligné, de son côté, que le projet d'amendement de la loi fondamentale est venu "répondre et porter les ambitions du peuple algérien, qui aspire à l'édification d'un véritable Etat de droit".

Pour le représentant du RND, outre l'élargissement des libertés et des droits pour garantir une vie meilleure aux citoyens, cet amendement est à même de renforcer les droits civils et politiques des citoyens, et d'ouvrir les horizons pour la promotion de la société civile par sa participation dans la prise de décision à haut niveau.

Pour sa part, le secrétaire général de l'Association nationale pour la promotion de la citoyenneté et des droits de l'Homme, Hicham Belarif, a affirmé, lors d'une rencontre à Chlef, que la révision de la Constitution constitue "une opportunité pour le changement et la promotion de la société civile". Il a précisé que la promotion de la société civile, notamment les associations, "contribuera à transmettre les préoccupations des citoyens", qu'il a appelés, à cette occasion, à participer au référendum du 1er novembre prochain et à "voter pour le changement".

Le Commandant général des Scouts musulmans algériens (SMA), Abderrahamene Hamzaoui, a estimé, qua,t à lui, que le projet d'amendement de la Constitution ouvrirait une nouvelle étape de réforme et de changement si les électeurs voteraient "OUI".

Le Secrétaire général de l'Union générale des Travailleurs algériens (UGTA), Salim Labatcha a, lui, soutenu, lors d'une rencontre à Alger, qu'une grande partie du projet d'amendement de la loi fondamentale du pays intervient pour "sécuriser et protéger les acquis du Hirak", affirmant que l'UGTA active actuellement dans plusieurs wilayas au titre du prochain référendum. Il a indiqué que "sur 100 suggestions formulées par l'Union, 28 traitant notamment du volet économique, ont été prises en considération" dans le projet d'amendement de la Constitution.

Intervenant depuis Biskra, le conseiller auprès du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger, Nazih Berramdane, a souligné que le projet d'amendement de la Constitution "renferme les preuves d'une sincère intention de partenariat et de main tendue à la société civile". Il a fait observer que "c'est la première fois qu'un intérêt est accordé à ce partenariat avec la société civile reflétant ainsi la forte détermination du président Tebboune d'associer l'ensemble des acteurs au service de la société et de l'édification de la nouvelle Algérie".

M.Berramdane a aussi mis l'accent sur l'importance du recouvrement de la confiance du citoyen par le partenariat qui représente "la base du projet d'amendement" de la Constitution sur lequel le peuple est appelé à s'exprimer le 1er novembre prochain.