Algérie: Ghardaïa - Une "attention accrue" accordée aux ressources hydriques

Ghardaia — Le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki, a affirmé lundi à Ghardaïa, qu'une "attention accrue" est accordée aux ressources hydriques constitue un "facteur fondamental de développement de l'agriculture saharienne".

La mobilisation de cette ressource souterraine dans le sud algérien, l'amélioration de la prestation de service de distribution et sa pérennité, constituent une des préoccupations "majeures" de l'Etat, a soutenu le ministre lors de son intervention inaugurale de la journée de sensibilisation sur l'économie de l'eau dans le milieu agricole et rural.

L'accompagnement de l'agriculture dans ses diverses dimensions est un impératif pour assurer son évolution et garantir sa résilience afin d'assurer la sécurité alimentaire et contribuer au développement des Oasis et du monde rural, a-t-il ajouté.

Dans ce sens, le projet d'amendement de la Constitution qui va être soumis à référendum, "prévoit des articles qui permettent la préservation de la ressource en eau au profit des générations futures et une alimentation du citoyen en eau potable", a déclaré le ministre.

En visitant des structures de son secteur, particulièrement la station d'épuration de la vallée du M'zab , M.Berraki, accompagné de la ministre de la Solidarité, de la Famille et de la Condition de la femme, a annoncé le lancement prochain du projet de réutilisation des eaux épurées dans l'irrigation agricole à Ghardaïa, permettant d'irriguer une superficie de 500 hectares et créer des centaines d'emplois.

Inscrite dans le cadre du programme national d'assainissement et d'épuration des eaux usées afin de promouvoir une politique environnementale durable, en plus de l'économie de l'eau, une étude a été initiée pour récupérer un total de près de 100.000 M3/jour dans les régions de Guerrara, Berriane, El-Menea et la commune d'El-Atteuf qui constitue l'exutoire de la vallée du M'zab (quatre communes: Daya Ben Dahoua, Ghardaia, Bounoura et El-Atteuf).

En visitant le projet d'assainissement de la vallée du M'zab, le ministre s'est félicité du niveau de conscience de la société civile et du mouvement associatif de Ghardaia pour la préservation de l'environnement et des ressources hydriques, avant d'appeler la société civile et le mouvement associatif à participer à la gestion et la préservation des infrastructures hydrauliques et lutter contre les fléaux sociaux .

Visitant, en compagnie du ministre des Ressources en eau, une exposition des produits réalisés par des femmes, fruit du soutien dans le cadre des différents dispositifs mis en place par l'Etat, la ministre a mis en exergue cette initiative qui reflète la détermination de la femme à conquérir une place dans le monde du travail par un investissement sérieux.

Les deux ministres ont également souligné que la construction de la nouvelle République passait par la concrétisation du changement en restant fidèle à la mémoire des Chouhada et en votant massivement lors de la prochaine consultation référendaire.