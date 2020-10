Cote d'Ivoire: Pôle agro-industriel du Bélier - L'Agence CI PME a formé 50 TPE/PME et 30 porteurs de projets à Yamoussoukro

L'Agence Côte d'Ivoire PME a organisé du mardi 22 au vendredi 25 septembre 2020, avec le Projet de Pôle Agro-industriel dans la région du Bélier (2PAI-Bélier), une mission à Yamoussoukro, afin de renforcer les capacités techniques et managériales des acteurs concernés.

Cette session a permis d’accroître la résilience et l'adaptabilité des entrepreneurs et porteurs de projets et leur fournir les leviers pour opérationnaliser, maintenir et accroître leur productivité nonobstant la crise de la Covid-19.

50 TPE/PME et 30 porteurs de projets exerçant dans la région du Bélier ou qui projettent y implanter leurs activités ont été concernés par cette session qui a eu lieu à l'École Supérieure d'Agronomie (ESA) de l'Institut National Polytechnique Félix HOUPHOUET-BOIGNY (INP-HB) de Yamoussoukro.

La formation a permis de :

Mettre en exergue des mécanismes de gestion d'une TPE/PME en période de crise ;

Explorer les leviers d'optimisation des chaînes de production, de distribution et d'offre de services au sein des TPE/PME de l'agroalimentaire et du tourisme ;

Informer et sensibiliser les participants sur les opportunités offertes par le 2PAI-Bélier ;

Informer et sensibiliser les participants sur les dispositifs gouvernementaux du Plan de Riposte Économique et Humanitaire en leur faveur dans un contexte de Covid-19.

Le Directeur Général de l'Agence , M. Salimou Bamba échangeant notamment avec les jeunes porteurs de Projet du 2PAI Bélier incubés à l'École Supérieure d'Agronomie de l'INPHB les a instruits sur les qualités à développer pour passer de l'idéation (conception- phase projet) à la création de leurs entreprises.

Le projet (2PAI-Bélier) a été élaboré pour contribuer à l'émergence d'un pôle agro-industriel dans la région du Bélier à travers une dynamisation des filières agricoles porteuses (riz, maïs, manioc, légumes, porcine et poisson) et une implication accrue du secteur privé, des jeunes et des femmes, pour assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle au pays.

Le projet bénéficiera à 461.600 personnes (64% des habitants de la zone) dont 112.000 personnes d'une manière directe, 800 jeunes diplômés et 200 PME (dont 50 dans la transformation des produits).

Il bénéficiera à environ 230.000 femmes dont 4.300 productrices, 400 jeunes filles et 25 transformatrices et commerçantes.

Le Projet de Pôle Agro-industriel dans la région du Bélier (2PAI-Bélier) est élaboré dans le cadre du Nouveau Programme National d'Investissement Agricole (PNIA 2).

Les opérations conjointes de l'Agence CI PME et du 2PAI-Bélier visent à l'accélération de la transformation structurelle de l'économie grâce au potentiel de création de valeur ajoutée des PME pour in fine opérer la transition du socle économique du secteur primaire vers l'industrialisation et les services dans la région du Bélier.

Opérationnalisée depuis Octobre 2017, l'Agence Côte d'Ivoire PME est l'organe de mise en œuvre opérationnelle de la politique gouvernementale de promotion des PME.

Elle œuvre à soutenir l'écosystème entrepreneurial et à apporter des solutions concrètes, pour la transformation structurelle de l'économie ivoirienne et le développement inclusif portés par des PME dynamiques, compétitives et innovantes, conformément à la vision prônée par Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire.