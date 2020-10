Angola: Les Belges veulent une coopération dans la recherche scientifique

Lubango (Angola) — Le Royaume de Belgique a l'intention, à partir de 2021, d'établir un accord de coopération avec le gouvernement angolais, qui vise à promouvoir et à développer des projets de recherche scientifique.

S'adressant à la presse à Lubango, après une visite guidée lundi au Centre de recherche scientifique, récemment ouvert par la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation, Maria Sambo, l'ambassadeur de Belgique dans le pays, Josef Smets, a souligné que deux instituts supérieurs de son pays ont déjà été sélectionnés pour atteindre cet objectif.

Parmi eux, le Musée royal pour l'Afrique centrale et l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, qui contribueront à la recherche sur des projets de biodiversité dans le contexte des changements climatiques et des défis de la sécheresse dans cette région.

Concernant le centre visité, Josef Smets s'est dit "très impressionné" en voyant les conditions de conservation des animaux, des objets et des espaces modernes qui s'y trouvent, ainsi que la qualité des méthodes scientifiques et technologiques mises en place.

Il a affirmé avoir découvert dans ce centre de recherche scientifique une source de beauté naturelle et culturelle d'Angola et a conseillé que davantage de diplomates accrédités en Angola devraient en profiter, renforcer la coopération et investir dans la recherche.

Le centre de science et technologie compte plus de 60 pièces de musée, temporairement, sur les plus de 70 000 conservées dans les entrepôts.