Congo-Brazzaville: Economie numérique - La poste et la douane entendent améliorer leur collaboration

Dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de la poste, le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique, Léon juste Ibombo, a organisé le 9 octobre à Brazzaville un focus en vue de renforcer et d'améliorer la collaboration entre la poste et la douane dans leurs missions respectives.

Placé sous le thème : « Impact de la douane dans l'activité postale », la 146e journée avait pour objectif d'amener les deux parties à travailler ensemble pour un impact économique. Selon la directrice générale de la poste, Ludovique Mbossa Mabwéré, ce thème est capital pour la poste car elle a connu des difficultés dans l'activité des courriers.

Cette journée, a indiqué le ministre en charge du département de la poste, a pour but de promouvoir la mise en valeur des potentialités du réseau postal. Ce rendez-vous a été l'occasion de traiter les questions et préoccupations communes et partagées de partenariat douane-poste.

Dans son discours, Ludovique Mbossa Mabwéré a signifié que la poste a pour mission de veiller à la sécurité à travers les échanges des marchandises. « La poste ne peut pas se passer de la douane, tandis que cette dernière a besoin des opérateurs postaux comme la Société des postes et de l'épargne du Congo », a-t-elle fait savoir.

Aussi, elle a sollicité la mise en place d'un comité permanent qui mettra en application les différentes normes internationales, ce qui facilitera l'acheminement et le retrait des marchandises dans un délai très court, avec des tarifs précis et transparents pour la satisfaction des clients.

Pour sa part, le ministre des Postes, des Télécommuunications et de l'Economie numérique, Léon Juste Ibombo, estime que la mise en place du comité technique permanent va préparer les conditions de formalisation d'un protocole d'accord qui permettra au secteur de la poste de pouvoir se réinventer.

Selon lui, l'ère de l'interdépendance a fortement impacté le secteur postal. La poste congolaise gravement affectée souffre cruellement de mal de croissance ajouté à la crise sanitaire mondiale due à la pandémie de Covid-19 que traverse le monde.

La cérémonie a connu la participation des opérateurs postaux publics et privés, des douaniers et des opérateurs économiques. Ces derniers ont échangé sur les questions liées à la transformation digitale et à l'impact de la douane dans l'activité postale.

De son côté Garanch Gambomi, représentant de la direction générale de la douane, a indiqué qu'il est nécessaire d'informatiser la prise en charge des manifestes et des magasins pour un contrôle sur les importations. Cela permettra à la douane de faire face aux difficultés qu'elle rencontre en ce qui concerne la prise en charge des marchandises.