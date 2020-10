Sénégal: Abdoulaye Diop - "Le 'Humeubeul' fait partie du patrimoine qui cimente nos valeurs sociales"

Oussouye — Le "Humeubeul", la fête du culte et de la culture du royaume d'Oussouye, dans la région de Ziguinchor (sud), fait partie de "notre patrimoine immatériel [et] cimente nos valeurs de solidarité et d'équité", a souligné lundi le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop.

Il a fait cette remarque à la fin de cette fête organisée chaque année durant le repiquage du riz, entre la fin du mois de septembre et le début du mois d'octobre, par le royaume d'Oussouye.

Dirigée par le roi d'Oussouye, Sibilumbaye Diédhiou, la manifestation se tient sur la place publique d'Oussouye en présence des habitants des villages de Kahinda, d'Oukout, de Boukitingo, de Carrounate, de Mlomp, etc.

Le "Humeubeul" est une rencontre du culte et de la culture. Des prières sont faites à l'occasion de cette fête, pour la paix et les bonnes récoltes dans le royaume d'Oussouye. La fêt est également rythmée de danses et de combats de lutte.

Mais à cause de la pandémie de coronavirus, la royauté a décidé, cette année, de ne pas organiser des combats de lutte.

"Cette belle cérémonie traditionnelle fait partie de la richesse de notre patrimoine immatériel qui cimente davantage notre société, dans les valeurs de solidarité, d'équité et de paix", a dit le ministre de la Culture et de la Communication.

Cet événement est organisé en vue de "la valorisation du patrimoine culturel, cultuel, immatériel" du royaume d'Oussouye, selon ses organisateurs.

"Cette fête marque aussi de grands moments de prières pour le Sénégal. Elle est aussi un moment de communication enrichissante entre toutes les composantes du Kassa (Oussouye) parce qu'elles se rencontrent à Oussouye, dans la solidarité et l'hospitalité", a souligné Abdoulaye Diop.