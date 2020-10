Sénégal: Mbour - La communauté leboue intronise son Diaraf

Le Conseil des Notables du Grand Cap-Vert a procédé à l'intronisation, au cours du week-end écoulé, d'Alioune Badara Ndoye comme Diaraf de la communauté léboue de Mbour. La cérémonie entrait dans la pure tradition des hommes de la mer répartis le long du littoral sur la Petite-Côte et la Grande-Côte.

Ce démembrement de la hiérarchisation de la "République" a fait d'autres nominations de Ndèye Djirew ( Pape Dame Gning) , de Ndèye Diambour (Mbaye Thioufy Ndiaye), de lamane (Doudou Ndoye) et de Saltigué (El Hadji Sembène) mais aussi de griots (Aliou Samb , Doudou Mbaye Rose et Amadou Guèye).

Les dites nominations conférées leur donnent les titres de chargé des Collectivités locales, de l'intérieur, de l'action sociale et des affaires foncières.

Selon El Hadji Djibril Ndoye, Grand Ndèye Djirew de Rufisque, les premières représentations léboues remontent au 15ième siècle. Ainsi, la république a vécu 332 ans avant l'arrivée des Européens et l'implantation de la ville de Dakar.

A l'en croire, les Lébous ont eu toujours une considération auprès des colons qui leur ont octroyé des quotas dans la désignation des gens gérant les affaires. Il a rappelé ainsi l'engagement des Lébous à accompagner le pouvoir depuis très longtemps et ne le combattent jamais.

Pour El Hadji Maguette Samb, le Ndèye Djirew de Yoff, n'importe qui ne peut pas être intronisé. Les membres de la communauté léboue de Mbour investis doivent être au service des populations en les assistant matériellement et moralement.

Par conséquent, il leur a fait part des défis qu'ils ont à relever. Si Fallou Sylla, le maire de Mbour, a pris l'engagement de collaborer avec les dignitaires lébous investis par le Conseil des Notables du Grand Cap-Vert, Saliou Samb, le président du Conseil départemental tout en évoquant ses racines léboues a tantôt soulevé leur rôle de régulateurs dans la communauté et de facilitateurs dans le règlement des conflits. Il n'a pas manqué de mettre en avance l'importance du droit d'aînesse dans la vie des Lébous.

Quant à Cheikh Issa Sall, le directeur général de l'Adm se targuant d'être lébou pur-sang, son avis va aux exploits réalisés dans le département de Mbour ayant contribué à son essor économique et social par la pêche et les activités connexes. Il a prié pour une bonne exécution de la bonne mission dévolue aux intronisés et d'une mer poissonneuse et prolifique satisfaisant l'espoir de tous. La cérémonie d'intronisation s'est faite sous des aires de Goumbés et de Ndawrabine, des chants et danses spécifiques à cette communauté.