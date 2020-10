Cote d'Ivoire: Un Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly annoncé

À l'initiative de la Jeunesse de la région des Savanes, une journée d'hommage à l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly a eu lieu samedi 10 octobre 2020 au stade municipal de Korhogo sous la présidence du Ministre de la Fonction, Issa Coulibaly.

Plusieurs membres du gouvernement y ont pris part pour témoigner sur les valeurs qu'incarnait l'ex-Premier Ministre. Notamment, Myss Belmonde Dogo, Pr Adama Diawara, Fofana Siandou, Moussa Sanogo, Issa Coulibaly et Mamadou Touré.

Tous les intervenants ont indiqué qu'Amadou Gon Coulibaly était l'expression du courage, de la fidélité, de la loyauté.

En mémoire à celui qu'il appelle « mon grand frère », le Ministre Mamadou Touré a assuré qu'il ne mourra pas. Avec d'autres cadres du RHDP, le Ministre Mamadou Touré annonce la création très prochaine de l'institut de formation politique en Côte d'Ivoire qui portera le nom d'Amadou Gon Coulibaly.

« Cet institut va aider à former génération sur génération tous ces jeunes qui veulent faire la politique tout ayant des valeurs et des principes », a-t-il précisé ajoutant que tous les 8 juillet, les Ivoiriens se retrouveront à Korhogo pour se recueillir et organiser des activités pour pérenniser les valeurs et la mémoire du « LION ».

Le Porte-parole adjoint du gouvernement a saisi l'occasion pour répondre à ces « hypocrites » qui ont profité d'Alassane et qui viennent aujourd'hui à la télévision pour parler.

« Des gens qui n'ont pas eu la décence de respecter Amadou Gon Coulibaly dans sa maladie viennent parler aujourd'hui pour dire Amadou Gon c'est notre frère. Nous n'avons pas besoin de votre fraternité », a-t-il réagi sans citer de noms.

« Si pour nos valeurs et principes par extraordinaire on doit perdre le pouvoir, alors nous perdrons le pouvoir pour nos valeurs, nous n'allons pas transiger. Nous irons à ces élections et nous ferons élire le président Ouattara », a-t-il soutenu.