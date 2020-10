Cote d'Ivoire: Election présidentielle 2020 - L'Ajmci veut contribuer à la préservation de la paix

L'Association des jeunes musulmans en Côte d'Ivoire (Ajmci) d'Abidjan-Abobo secteur 4, en collaboration avec l'Ong Sakina, a organisé, le samedi 10 octobre 2020 à l'amphithéâtre de l'Ufr Sfa d'Abobo, la première édition du forum Jeunesse musulmane et développement (Forum-Jemud 2020) sous le thème " Responsabilités et défis de la jeunesse ivoirienne pour des échéances électorales réussies et apaisées".

À l'ouverture de la cérémonie, Ismaël Diarrassouba, président de l'Ajmci Abobo secteur 4, a situé le contexte en ces termes : « Avec la situation que nous vivons actuellement dans notre pays la Côte d'Ivoire, où la jeunesse semble confrontée à de nos nombreux défis dont la participation aux conflits électoraux, il paraît dès lors une nécessité de multiplier les cadres et actions de sensibilisation en vue de la préservation de la paix et d'un développement harmonieux dans notre pays ».

Cette première édition du Forum Jemud 2020 a permis aux conférenciers Professeur Zina Ousmane, Docteur Dosso Karim et Imam Badra Ali Diallo, de tenir en haleine les participants respectivement sur les sous thèmes "Gestion de l'information et instrumentalisation de la jeunesse en période électorale : outils d'analyse", "Contentieux électoral et voies de recours devant le Conseil constitutionnel" et "Le discours du religieux en période électorale".

Le tri de l'information reçue à travers le fact checking, la formation, et une gestion rigoureuse du temps sont quelques défis que doit relever la jeunesse en période électorale selon les conférenciers.

Ils ont également indiqué que les religieux doivent prendre leurs responsabilités, celles de la préservation de la paix, à travers des discours orientés vers l'unité, l'amour, la tolérance et le dialogue.

Les religieux précisément les imams doivent également contribuer personnellement à travers une bonne organisation et à la conscientisation.

Avant de conclure qu'une décision rendue par le Conseil constitutionnel n'est susceptible d'aucun recours. Au terme de cette première expérience du Jemud, le président de l'Ajmci Abobo secteur 4, s'est dit satisfait de la qualité des échanges.