Madagascar: Point météo - Des averses locales pour l'après midi

Des averses seront attendues dans l'après-midi dans plusieurs régions de la Grande île.

Les régions, Melaky, Bongolava, Itasy, Vakinankaratra et Amoron' i Mania, Matsiatra Ambony, Atsimo Atsinanana, Taolagnaro, la partie Est de la région Ihorombe, seront arrosées par des averses localement orageuses. Un temps nuageux avec faibles averses locales pourrait définir le temps principalement la nuit sur Sambirano et autour de la côte de la région Sofia. Pour la matinée de mardi, un temps venteux sera au rendez-vous, et il va pleuvoir dans les régions Melaky et Soalala passant par la côte de la région Atsimo atsinanana jusqu'à Taolagnaro.

Le ciel sera couvert de nuages dans la matinée pour les Hautes terres, mais le nuage se dissipera peu à peu vers la fin de la matinée. Un temps ensoleillé sera attendu dans les régions Menabe, Atsimo andrefana et la région Androy. Antananarivo enregistrera une température de 18°C jusqu'à 30°C, à Antsirabe la température minimale sera de 15°C, tandis que la maximale sera de 27°C. A Fianarantsoa, la température minimale et maximale variera entre 17 à 27°C. Mahajanga comme Maevatanàna, vont enregistrer une température maximale de 35°C. Pour la journée de mercredi, une averse intermittente sera attendue dans les régions Boeny, Melaky et la région Atsimo atsinanana et Taolagnaro.