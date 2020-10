Maroc/Congo-Kinshasa: Epreuve congolaise pour le Onze national

Après le test sénégalais, place à l'épreuve congolaise. Le Onze national croisera le fer, ce soir à partir de 19 heures à huis clos au Complexe sportif Moulay Abdellah à Rabat, avec la sélection de la RDC pour le compte d'un match amical entrant dans le cadre de la préparation des deux équipes aux prochaines échéances officielles.

Une opposition qui survient quatre jours après la victoire de l'EN sur le Sénégal, vice-champion d'Afrique par 3 à 1, grâce aux buts de Selim Amallah et des deux Youssef, En-Nseyri et El Arabi, deux fers de lance bien partis pour se livrer une grande concurrence pour la place d'attaquant de pointe de l'EN. Une confrontation qui revêt donc une importance capitale pourle sélectionneur nationa lVahid Halilhodzic, puisqu'il s'agit du deuxième et dernier test de rodage avant la reprise des éliminatoires de la CAN 2021 qui a gardé tout de même son appellation même si ses phases finales n'auront lieu qu'en 2022 au Cameroun.

Pour cette rencontre et comme il l'a laissé entendre lors de sa déclaration à l'issue du match contre le Sénégal, Vahid Halilhodzic devrait procéder à un turn over de son effectif, ce qui pourrait lui permettre de voir à l'œuvre pratiquement l'ensemble des internationaux, capés et néophytes, convoqués pour ce stage, le premier après une année d'inactivité à cause de la pandémie du nouveau coronavirus qui frappe le monde entier, bouleversant tous les calendriers sportifs de la saison en cours. Face à la sélection de la RDC, une grosse cylindrée du football continental, comptant dans ses rangs le Wydadi Kazadi et les Rajaouis Malongo et Ngoma, l'équipe nationale est tenue de livrer une bonne prestation où l'efficacité doit prévaloir.

Ce qui devrait conforter le groupe et convaincre le sélectionneur qui, malgré la victoire sur le Sénégal, a relevé quelques carences, surtout au niveau du déchet technique dans les passes.Il a indiqué à ce propos qu'«on n'est pas encore prêt, on n'a pas encore trouvé la meilleure équipe, ni la meilleure solution ni la meilleure organisation du jeu». Mais pour tempérer, le technicien bosniaque a précisé que la victoire obtenue aux dépens de l'adversaire sénégalais «permettra de booster le moral des joueurs pour progresser et atteindre un niveau pour avoir plus de succès».

A commencer par le gain de la partie contre l'équipe de la République démocratique du Congo, en vue de conclure cette concentration sur une bonne note avant la reprise des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations. A cet effet, dans la course pour l'édition camerounaise, le Onze national figure dans le groupe E aux côtés des sélections de Mauritanie, de Centrafrique et du Burundi. L'EN avait mal entamé sa campagne de qualification, se faisant accrocher à domicile, et contre toute attente, par l'équipe de Mauritanie (0- 0), avant de se ressaisir en s'imposant en déplacement sur le Burundi par 3 à 0.

Avec un total de 4 points, le Maroc (+3) partage la pole position avec la Mauritanie (+2), devant la Centrafrique, 3ème avec 3 pts et le Burundi qui ferme la marche sans la moindre unité. Lors des prochaines journées, prévues entre le 9 etle 17 novembre, l'EN aura à défier en deux temps la sélection de Centrafrique, avant de se déplacer à Nouakchott (5ème journée) pour croiser le fer avec la Mauritanie et de boucler les éliminatoires (6ème journée) à la maison en recevant le Burundi. Les deux ultimes manches des éliminatoires sont programmées de la période allant du 22 au 30 mars 2021.