Madagascar: Football-Match amical - Défaite des Barea face aux Etalons burkinabés

Les Barea se sont inclinés face aux Etalons du Burkina Faso.

Les Barea étaient humiliés par 2 buts à 1 devant les Etalons du Burkina Faso hier, lors de leur deuxième match de préparation avant la CAN. C'est ainsi que se termine le stage pour la sélection malgache.

Les Etalons du Burkina Faso ont surpris les Barea en match amical hier, à El Jadida au Maroc, dans le cadre de la préparation pour les prochaines éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2022. Après une large victoire (4-1) face au FC Swift Heperange, ce vendredi, les protégés de Nicolas Dupuis ont perdu leur deuxième match en s'inclinant face à un adversaire d'un tout autre niveau, sur le score de 2 buts à 1. Pourtant, la bande à Lalaina Nomenjanahary a réalisé un bon match et a bien profité de cette journée de la FIFA. Puisque qu'on a constaté qu'il y avait une bonne cohésion entre les joueurs après cette longue période de séparation. Ainsi, les nouvelles recrues sont bien intégrées dans le groupe. Une victoire en deux matches, ce résultat est presque parfait et donne un grand espoir avant la double confrontation face à la Côte d'Ivoire en novembre.

Pour le match d'hier soir, Nicolas Dupuis a opté pour un 4-3-3 avec un trio Zotsara-Marco-Hery au milieu. Hakim Abdallah était toujours retenu parmi les onze de départ et retrouve sa place aux côtés de Paulin et Bôlida en attaque. Derrière, il y avait Rayan, Thomas, Morel et Sylvio. Sans tarder, ils ont affiché leur domination, dès l'entame du jeu. Les Barea ont dominé en termes de possession de balle mais cela n'a rien donné de concret. Par contre, Bertrand Traoré a trouvé le chemin du filet à la 32e minute, lors d'un cafouillage dans la surface de réparation et qui a trompé Melvin Adrien, le portier Malgache. Loin d'être intimidé face à l'impact physique imposé par les Burkinabés, les Barea ont continué à se projeter vers l'avant. La bande à Hery Bastien a été récompensée à la 43e minute.

En effet, Hakim s'est écroulé dans la surface en récupérant la passe de Voavy Paulin. L'arbitre a sifflé penalty en faveur des Malgaches, qui cherchaient l'égalisation depuis un bon moment. Ce penalty a été transformé par Marco Ilaimaharitra à la 43e minute. Les deux parties sont rentrées aux vestiaires sur ce score de parité. Si le premier acte s'est montré équilibré en possession et dans les intentions, les Etalons ont dominé dès leur retour au jeu. Ils ont pu creuser l'écart, grâce à un but marqué par Eric Traoré, sur un corner à la 64e minute. Trois changements ont été opérés pendant cette deuxième période.

Le sélectionneur national a d'abord fait entrer Debakely à la place de Hery Bastien. Peu après, Alexandre et William Gros ont fait leur apparition. Mais les remplacements n'ont pas donné les effets escomptés. Même si les attaquants du Burkina Faso se sont procuré quelques actions intéressantes, ils ne les ont jamais conclues. Les Barea non plus n'ont pas réussi à ajouter un deuxième pion pour se mettre à l'abri. Et c'était sur ce score que les deux équipes se sont séparées.

« Je tiens tout d'abord à remercier la Présidence et le Ministère qui nous ont permis d'effectuer ce stage. Je tiens à féliciter nos joueurs pour ce stage qui était très important. Ils sont tombés ce jour contre une belle équipe du Burkina Faso, et ils ont montré qu'on pouvait maintenant compter sur un groupe beaucoup plus large et homogène qu'à la CAN.

Ils ont prouvé que même avec de nombreux absents, l'équipe des Barea est très compétitive. Bravo à eux », a annoncé Nicolas Dupuis sur sa page Facebook.

Pour leur prochain match, les Barea de Madagascar affronteront les Eléphants de Côte d'Ivoire en mi-novembre pour les troisièmes et quatrièmes journées des éliminatoires de la CAN 2022.