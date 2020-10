Madagascar: PAC Mahajanga - Prestation de serment de deux chefs de juridiction

La prestation de serment des deux chefs de juridiction du second degré du pôle anti-corruption Mahajanga s'est tenue, hier, à la salle d'audience de la Cour suprême à Anosy. Rakotomahazo Patricia, qui occupe désormais le poste de chef du second degré du PAC Mahajanga, et Ranorina, chef du ministère public auprès du second degré du PAC Mahajanga ont été adoubés.

Étaient présents également le président du Sénat Rivo Rakotovao, le président du CFM, Maka Alphonse, et le ministre de la Justice, Johnny Richard Andriamahefarivo. Lors de son allocution, le procureur général auprès de la Cour suprême a mis l'accent sur une justice impartiale, équitable, respectable et respectée. Il a lancé un appel à la prise de responsabilité de tout un chacun pour lutter contre la corruption. Le Premier président de la Cour suprême a abondé également dans ce sens : « chacun doit s'y mettre dans la lutte contre la corruption ».

Il a cité notamment la lutte contre la corruption au niveau judiciaire. L'objectif du PAC est de lutter contre la recrudescence de la corruption et les infractions assimilées, contre le blanchiment du produit de crime, contre le financement du terrorisme et contre les infractions économiques et financières complexes et graves.