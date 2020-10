Madagascar: CSB II Namontana - Filatex et la CUA se tendent la main

L'entente est au beau fixe entre la Commune Urbaine d'Antananarivo et le Groupe Filatex. Un contrat de donation entre la CUA et le Groupe Filatex vient d'être signé.

Ledit contrat consiste en un appui en faveur de la Commune pour l'aider à faire face et prévenir la propagation des maladies transmissibles et lutter contre toutes formes de maladies. Ce programme entre également dans le cadre du « Veliranon'Iarivo » du maire, Naina Andriantsitohaina et dans le programme RSE du Groupe Filatex qui vise l'accomplissement de l'ODD N°3 « santé et bien-être ». Le partenariat entre le groupe Filatex et la CUA va être axé sur l'amélioration de l'organisation, la gestion et l'efficacité des services de santé dans la CUA. Le programme a débuté avec le Centre de Santé de Base II de Namontana.

Ce premier projet porte sur la rénovation du CSB II de Namontana dont les travaux de rénovation vont commencer incessamment. Hier, le groupe a remis des équipements médicaux, des consommables et des équipements de protection individuelle. « En tant qu'entreprise citoyenne, nous nous soucions de la santé de la population qui est aussi la base de la productivité.

Le secteur de la santé est prioritaire pour le groupe car le développement durable du pays passe par le bien-être de ses citoyens, un être en bonne santé est largement plus productif ; d'ailleurs le dicton malgache le confirme « c'est dans un corps sain qu'il y a un esprit sain », a souligné Tanteraka Rakotoarisoa, directeur RSE du Groupe.