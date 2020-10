Cote d'Ivoire: Bienfaisance - Une ONG soulage les enfants atteints de la leucémie et de la drépanocytose

Un important lot de vivres et non vivres aux enfants et parents d'enfants atteints de la leucémie et de la drépanocytose. C'est la contribution apportée au service d'oncologie du Centre hospitalier et universitaire (Chu) de Treichville par l'Ong Lanaya Universel. L'association est engagée dans la lutte pour un monde sans leucémie et sans drépanocytose.

La cérémonie de remise des dons aux patients s'est déroulée le 25 septembre dernier, en toute discrétion, en raison de la pandémie de coronavirus.

Fofana Awa, la présidente de l'Ong, est revenue sur les actions menées pour le bien-être des enfants malades de ces pathologies.

"Depuis la création de l'Ong en 2005, nous leur dédions, chaque année, une fête dite de la solidarité. Nous organisons des activités de collecte de sang dans les établissements scolaires. Un livre a même été édité sur la drépanocytose.

Des religieux et chefs coutumiers ont également été formés sur la maladie et son impact, pour qu'ils soient des relais dans leurs communautés", a-t-elle précisé.

La présidente de l'Ong projette la construction, à long terme, d'un centre de référence en Côte d'Ivoire qui prendra en charge les enfants malades de la drépanocytose et de la leucémie.

Ces projets en faveur des patients ont été encouragés par le personnel du service d'oncologie du Chu de Treichville.

Leur porte-parole, Dr Akoun Yapi, a salué l'altruisme de Lanaya, avant de reconnaître que ses actions en faveur de la lutte contre ces maladies ne se comptent plus.