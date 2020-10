Cameroun/Sud-Soudan: Préparation du CHAN 2020 - Les Lions A' doivent rectifier le tir

Le Cameroun retrouve le Soudan du Sud cet après-midi après le match de samedi dernier qui s'est achevé sur un triste 0-0.

Place à l'acte 2 entre les Lions A' et le Soudan du Sud cet après-midi au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé. D'amicales retrouvailles qui interviennent après le match de samedi dernier. Les deux équipes entraînées respectivement par Yves Clément Arroga et Cyprian Ashu se sont séparées sur un score nul et vierge. Pour préparer cette seconde confrontation, le Cameroun a eu droit à une séance d'entraînement hier en matinée au stade Omnisports de Yaoundé. Il était surtout question pour l'encadrement technique de procéder à la mise en place tactique et aux réglages. Des ajustements jugés nécessaires par le sélectionneur des Lions A' après la pâle copie rendue il y a trois jours.

« Il y a beaucoup de choses à corriger, des réglages à faire immédiatement. Il faudrait que ces joueurs se réveillent », déclarait Yves Clément Arroga en conférence d'après-match. Comme annoncé par le technicien, de nouveaux joueurs ont rejoint le groupe. Il s'agit de certains éléments observés ces dernières semaines durant les matchs de présaison de certains clubs. A savoir : Basile Yankam Abouri et John Bosco Tchindo, tous sociétaires de Pwd de Bamenda, ou encore Joël Ndzana de Panthère du Nde. La liste des nouveaux convoqués est complétée par Bryan Nsoga d'Apejes de Mfou et Bienvenue Banga de Coton Sport de Garoua.

Du sang neuf pour booster le jeu de la sélection nationale amateur qui semble encore être en mode confinement. Le Cameroun tient la possession du ballon, notamment dans sa moitié de camp sans toutefois être flamboyant et décisif. S'il n'y a pas de grandes inquiétudes dans les buts et la défense, les Lions A' sont en quête d'un métronome qui canalise l'orientation du jeu vers l'avant. Cet oiseau apparemment rare qui est attendu au même titre que l'instinct de tueur des attaquants. En deux matchs de préparation déjà disputés, le Cameroun n'a pas encore inscrit le moindre but. Une disette préoccupante à trois mois du coup d'envoi du CHAN 2021.