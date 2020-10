Gabon: "La foi, primera-t-elle sur la promotion de l'injustice ?" GFL

"Les chrétiens tapis dans les cercles décisionnels face à leur foi. La foi, primera-t-elle sur la promotion de l'injustice ?" C'est la question que pose Geoffroy Foumboula Libeka,jeune leader gabonais, et qu'il tente apporter une réponse dans ce libre propos.

La situation actuelle a pour avantage de montrer les faiblesses de notre foi et la sincérité de notre engagement pour Christ selon qu'il est écrit en Matthieu 6:33 "Recherchez premièrement le Royaume et la Justice de Dieu, et le reste vous sera accordé par-dessus tout".

Avant le confinement, les lieux de cultes étaient remplis par des milliers de fidèles au zèle débordant, certains tapis dans les arcanes du pouvoir et confessant qu'ils sont prêts à tout perdre si c'est pour leur attachement à Christ.

Le contexte actuel nous fait réaliser que c'est tout le contraire, les chrétiens choisissant de vivre la vie de Christ partant de sa naissance à son arrestation, pour reprendre la partie allant de sa résurrection à sa montée au ciel. "Le chrétien ne souhaite nullement vivre l'histoire de Christ partant de son arrestation a sa crucifixion , quoi que c'est cette partie qui en réalité démontre le véritable attachement qu'on a pour Christ".

Mes interventions sur les Leaders n'ont jamais eu pour objectif de les dénigrer ou les condamner, mais simplement à les rappeler le pouvoir et la force qui est la leur, mais qu'ils semblent refuser d'assumer. Ce refus, d'assumer sa foi est à l'image de la vie de nombreux fidèles, encore pis ceux tapis les cercles décisionnels.

Les injustices, les condamnations arbitraires, les lois iniques, etc. sont soutenues par ces chrétiens qui sont Magistrat, Députés, Sénateurs, Ministres, DG, agent publics ou privés, etc... Car à ce jour, je n'ai nullement entendu un chrétien de ce côté refuser d'être complice de ces injustices et iniquités au risque de perdre son emploi pour gagner le ciel.

À quoi bon gagner toutes les richesses de ce monde, s'il faut perdre son âme ?

Les Leaders spirituels se sont levés pour annoncer la réouverture des lieux de cultes pour le 25 octobre car étant face à une situation d'injustice connue de tous partant du Parlement, des Ministères, des forces de sécurité et de défenses, des magistrats, etc... "Quelle sera l'attitude de ces agents lorsque la date du 25 arrivera ? Mettront-ils en détention leurs leaders sachant que ces derniers sont dans leurs droits ? Appliqueront-ils comme d'habitude les décisions arbitraires reçues du sommet ou accepteront-ils de tout perdre pour préserver leur foi ?"

Cette situation est comme celle d'une prostituée qui refuse de laisser son métier pour faire confiance au Seigneur. Nos frères et sœurs tapis dans les cercles décisionnels, adopteront-ils la posture de la Prostituée ou agiront-ils en Homme de Foi ? « Ouvrez et libérez les lieux de culte ».