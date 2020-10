Egypte: Al-Sissi s'entretient avec le ministre jordanien des AE des relations bilatérales et des derniers développements dans la région

Le président Abdel Fattah Al-Sissi s'est entretenu mardi, 13 oct, avec le ministre jordanien des Affaires étrangères, Ayman Safadi, des relations bilatérales et des derniers développements dans la région, en présence du chef de la diplomatie égyptienne, Sameh Choukry.

Au cours de la rencontre, le chef de l'Etat a transmis ses salutations au roi Abdallah II de Jordanie, exprimant son aspiration à poursuivre la coordination entre les deux pays sur les différents niveaux, que ce soit bilatéralement ou trilatéral avec l'Irak, en particulier à la lumière des défis majeurs que relève la région et des rapports historiques étroits entre l'Egypte et la Jordanie aux échelons officiel et populaire, a déclaré le porte-parole de la présidence, Bassam Radi.

Pour sa part, le ministre jordanien des Affaires étrangères, Ayman Safadi a transmis les salutations du souverain hachémite, affirmant le souci de la Jordanie de poursuivre la coordination et la consultation avec l'Egypte sur divers niveaux et à la lumière du rôle égyptien axial dans la région, ce qui contribue à faire face aux défis communs que traverse la nation arabe.

La rencontre a porté sur les relations bilatérales qui ont pris de l'ampleur ces dernières années, grâce à la solidité des rapports personnels entre le président Al-Sissi et le roi Abdallah II, a dit le porte-parole.

Les dernières évolutions dans la région, notamment le processus de paix au Proche-Orient ont été discutées. Les deux parties sont convenues d'intensifier les efforts internationaux pour régler la cause palestinienne, conformément aux résolutions de la légitimité internationale, afin de reprendre les négociations.

Concernant la situation en Libye, M. Al-Sissi a affirmé que l'objectif principal était de maintenir la situation actuelle conformément aux lignes énoncées, afin de trouver une solution radicale et globale pour rétablir la stabilité et la sécurité en Libye, à travers le volet politique, les recommandations de la Conférence de Berlin et la Déclaration du Caire, jusqu'à l'organisation des élections.

Le chef de l'Etat a souligné que la coordination conjointe, la volonté et l'unification des positions arabes imposeraient des paramètres pour la sécurité nationale arabe.