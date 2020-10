Sénégal: Lancement de l'initiative nationale "Résilience aux frontières", mercredi

Le think thank Timbuktu Institute-African Center for Peace Studies institute va lancer, mercredi, à Kedougou l'initiative dénommée "Résilience aux frontières" visant à promouvoir la culture de la paix, a appris l"APS.

Le lancement de cette initiative entre dans le cadre de la mise en œuvre du Plan stratégique 2020-2025 du think thank, et notamment l'Axe 3 portant "Promotion de la culture de la paix par l'approche éducative et la valorisation des ressources endogènes, du patrimoine culturel et le renforcement de la résilience".

Timbuktu Institute-African Center for Peace Studies lance l'initiative "Résiliences aux frontières" en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer.

"Au regard du choix stratégique de privilégier les zones frontalières en matière de consolidation de la paix et de renforcement de la résilience, l'Institut lance cette initiative avec une session inaugurale à Kédougou", indique t-on dans un communiqué transmis à l'APS.

"Construire et renforcer la résilience dans un environnement régional instable : Quels rôle et place pour les jeunes et les femmes ?" est le thème de cette cérémonie.

La session sera matérialisée par "une journée de renforcement des capacités et de dialogue participatif sur les enjeux sécuritaires et la construction de la résilience dans un contexte où la sous-région est fortement préoccupée par la crise qui sévit dans les pays voisins".

Elle comportera aussi un volet d'échanges d'expériences et de recueil de recommandations stratégiques.

Une conférence sera également animée par le Directeur de Timbuktu institute, Dr Bakary Sambe, sur le thème : "Situation sécuritaire régionale et enjeux du renforcement de la résilience communautaire : Rôles complémentaires Etat/populations locales".

D'autres interventions sont également prévues et porteront sur différents thèmes dont "Femmes et conflit" ou encore la radicalisation des jeunes.