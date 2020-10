Sénégal: Techniciens de surface - Un métier d'effort en valorisation

Être technicien du nettoiement demande énormément de résistance aussi bien physique que mentale. Une évolution du statut de technicien de surface est en train d'être noté du côté de l'Ucg, mais certaines difficultés perdurent.

Il est 7 heures à Front de Terre, un quartier de Dakar. En ce début de semaine particulièrement nuageux, Abdourahmane Diouf et ses deux collègues collecteurs d'ordures se rassemblent pour démarrer leur corvée quotidienne.

Le code vestimentaire est uniforme : des tee-shirts verts floqués à l'enseigne de l'Unité de coordination de la gestion des déchets solides (Ucg), des pantalons verts olives et des chaussures de sécurité « rangers ».

Les trois hommes avalent goulument les dernières cuillerées de leur bouillie de mil puis une gorgée de « café Touba » avant d'embarquer à bord du gros camion de ramassage d'ordures ménagères.

Les mains, fourrées dans des gants dont la couleur d'origine est difficile à deviner, s'accrochent fermement à l'arrière du camion encore vide.

Le trajet de collecte entamé, le chauffeur du camion fait retentir le klaxon d'appel auquel tout Dakar s'est habitué. En effet, les premières lueurs dans la capitale sénégalaise s'accompagnent de ce retentissant appel.

Non-respect des poubelles réglementaires

Le bruissant coup de klaxon du camion de collecte de déchets attire les déverseurs qui se bousculent au portillon. Dès que le camion pénètre dans le premier quartier de son itinéraire, il s'arrête en vue de permettre aux riverains de verser leurs ordures. Ils arrivent en courant. Pour certains, le réveil a été brusque.

Une quinquagénaire accourt avec deux chaussures distinctes. Des gouttelettes d'eau ruissellent sur son visage. Signe qu'elle s'est débarbouillée à la hâte. Les grosses nattes sur sa tête s'échappent du foulard mal attaché.

Elle ne fait même pas attention à sa mine, pressée qu'elle est de faire évacuer ses ordures ménagères. Deux enfants tiennent maladroitement la poubelle pleine à ras-bord. Ils titubent, mais maintiennent fermement le seau fissuré.

Les collecteurs se saisissent des poubelles avant d'envoyer les ordures au fond du camion. « Compresse ! », lance Abdou. Le chauffeur du camion effectue la commande et les ordures sont avalées par la mécanique.

Une jeune fille avance nonchalamment vers le véhicule de collecte avant de lancer un sachet en plastique rempli de riz.

L'un des collecteurs saisit le sachet avant qu'il n'atterrisse dans le camion. « Ceci doit être destiné à l'alimentation des porcs ou des moutons, mais c'est dommage, la majeure partie des gens ne font pas le tri », explique Mouhamed Niang, collecteur.

Selon lui, le bon entretien d'une poubelle relève même de la considération vouée à leur métier. « Si les personnes nous respectaient, elles allaient entretenir leur poubelle et trier leurs ordures. Mais elles nous rapportent tout et n'importe quoi », ajoute-t-il d'un air dépité.

Ils se plaignent du fourre-tout dans les poubelles peu présentables. « Les mélanges rendent les ordures lourdes », lance Aliou Diédhiou, avant de se saisir d'un sachet poubelle contenant un mélange de morceaux de pain et de reste de riz.

À leur grande surprise, le propriétaire leur demande de lui rendre le sachet. Les trois collecteurs le sensibilisent et finalement il renonce. « Nous devons parler aux gens afin qu'ils entretiennent les poubelles. Ceci est notre outil de travail », explique Aliou Diédhiou.

Une récente revalorisation

Abdourahmane Diouf est collecteur depuis 2012. Il est responsable de son équipe. Les chaussures rangers bien enfilées, il suit de près le travail mené. Après un arrêt, les collecteurs donnent un coup de balai afin de ne laisser aucune trace d'ordures sur les lieux.

Le camion s'arrête tous les 100 m, ce, malgré l'étroitesse des ruelles de Castors. Dans un autre quartier, les riverains ont disposé leurs poubelles dans le coin de la rue.

Les collecteurs se chargent de les déverser dans le camion. L'odeur ne semble guère les faire fléchir. Malgré les masques arborés, la senteur repoussante des ordures caresse les narines. Ils continuent le travail sans se plaindre.

« Nous avons choisi ce métier, donc nous devons faire avec », précise Abdourahmane Diouf. Cet habitant du quartier de Bastos se rappelle ses premières tournées avec le véhicule de collecte dans son propre quartier. « Je suis l'aîné de ma mère, je devais travailler pour prendre en charge ma famille.

Au début, j'étais payé 2000 FCfa par jour, puis au fur et à mesure j'ai eu un salaire de 30 000 FCa par mois. Je faisais le ramassage dans mon propre quartier. Au début, j'ai affronté le regard des autres, mais finalement j'étais cité en exemple dans mon quartier », dit-il fièrement, la main sur le cœur.

De l'avis de ces collecteurs, le nouveau coordonnateur a participé à la revalorisation des salaires avec l'introduction de primes, notamment celle de lait.

Il a été nommé à ce poste en janvier 2020. « Nous étions découragés à un moment donné, mais, avec la revalorisation de notre statut, nous sommes plus que jamais engagés », lance Mouhamed Niang.

Un travail parfois pénible

Un peu plus loin de Castors, Abdou Diédhiou est chargé du nettoyage sur l'avenue Lamine Guèye, à proximité de la boulangerie de Sandaga. Ce trentenaire est technicien balayeur, il est confronté aux récurrents problèmes de défectuosité du matériel.

Les balais ne sont pas très performants et, au fur et à mesure, ils se détériorent ; ce qui lui « cause un mal de dos permanent ». Il s'est procuré un balai qui semble le soulager. L'autre souci, c'est la benne à ordure qui s'est fendue.

« On aimerait avoir un matériel plus performant », lance cet originaire du Sud. « Les gens doivent aussi être mieux sensibilisés quant à la gestion de leurs déchets. Certains jettent les ordures juste après notre passage », dit-il, peiné, « mais c'est notre travail de nettoyer », assure-t-il.

Une organisation du travail

Dans la nouvelle politique de l'Ucg, il y a la création des Points de regroupement normalisés (Prn) « pour décharger un peu les agents et mieux organiser la gestion des déchets ». Il s'agit de sites disposant de bacs à ordures qui servent à rassembler les déchets.

Bassirou Cissokho, agent de l'Ucg depuis cinq ans, est l'un des superviseurs du Prn au marché Castor. « Avant, il y avait des dépôts sauvages, des points que les populations avaient créés.

À présent, les superviseurs s'assurent du tri des déchets », détaille-t-il. Huit à douze bacs composent les Prn, les camions de ramassage se chargent de la récupération des ordures.

Plaidoyer pour un accès aux logements

Mbeledje Gackou est inspecteur technique à l'Ucg et président de la Coopérative d'habitat des travailleurs du nettoiement (Chatranet). En effet, les travailleurs de l'Ucg ont mis en place une coopérative dont l'objectif est de trouver un toit pour chaque membre.

Selon le président, elle regroupe 1235 membres qui sont tous agents de l'Ucg. Durant deux années, ils ont cherché des partenaires financiers pour les accompagner. Finalement, une institution financière de la place s'est dite prête à leur octroyer 2 milliards de FCfa.

De ce fait, portant la voix de ses collègues, M. Gackou « tend la main au ministre de tutelle pour être accompagné dans la mission qui est très importante et très utile pour les membres.

L'espoir existe, surtout avec la vision et l'humanisme qui anime notre coordonnateur national, en l'occurrence Mass Thiam, qui ne ménage aucun effort pour soutenir et accompagner notre mission ».

NDÈYE KHADY BÈYE : « Je prends tout en main comme un homme »

Son profil attire plus d'un, bien des personnes se retournent instinctivement en vue d'être sûrs de ce qu'ils ont vu. Ndèye Khady Bèye est conductrice de poids lourd à l'Ucg.

Les poids lourds sont devenus une petite affaire. Quittant Yenne tous les matins, Ndèye Khady Bèye se rend au Cices afin de saisir sa charge quotidienne. Pour cette journée, elle est tenue de déposer des bacs à ordures dans des structures qui en demandent.

Elle reçoit les consignes avant d'embarquer à bord du camion, en prenant le soin de visser la casquette de l'Ucg qui dissimule les tresses en fin de vie sur sa tête.

Malgré sa petite taille, elle s'agrippe sur la portière du camion avant de rejoindre majestueusement le siège et, tout d'un coup, elle saisit le volant.

Une belle ambiance remplit le camion : les rires de Khady et la salsa émanant de son téléphone offrent une détente incomparable malgré les secousses. « Khady mou baye » pour les proches est à l'Ucg depuis plus d'un mois.

Sa passion pour les camions s'est concrétisée depuis trois ans dans d'autres entreprises. Elle a le feu sacré pour les grosses voitures.

Déjà, Khady a été receveuse dans les bus Tata pendant 13 ans. « Conduire un camion est un don pour moi », avance-t-elle avec un large sourire. Sa voix légèrement rauque se distingue du bruit retentissant du camion.

Elle se dirige vers le dépôt des bacs afin de s'acquitter de son devoir. Ses collègues lui lâchent des cris de l'autre côté de la rue.

Du haut de sa vitre, elle émet des signes de la main avec un large sourire. « Je dois être courtoise avec tout le monde sinon les gens peuvent penser que je fais l'intéressante », dit-elle.

Une fois au dépôt des bacs, ses collègues la rejoignent et chargent l'arrière du camion. Elle veille sur la cargaison avant de rejoindre son siège.

Un petit compte rendu au chef, elle se met en chemin vers Bel-Air. Les secousses occasionnées par la qualité des routes en cette période d'hivernage ne semblent guère la gêner. « Je me suis habituée, bien que parfois à la descente, je suis très fatiguée », rassure la jeune mère de famille.

Regard des autres

Les gros porteurs sont certes devenus une routine chez Ndèye Khady. Mais, ce train-train n'est pas toujours évident pour les personnes qui lui sont étrangères. Les coups d'œil insistants dans la rue font partie de son quotidien.

Des regards d'ébahissement l'accompagnent durant tout le chemin. « Les gens cachent mal leur étonnement lorsqu'ils me voient à bord du camion », dit-elle fièrement.

« Un jour, une dame m'a vue et a tenu à me parler. C'est là qu'elle me confie qu'elle menait une vie de débauche, mais le fait de me voir conduire le camion de collecte d'ordures l'a frappée.

Elle allait changer de métier et faire un travail respectable », narre-t-elle en tapotant sur le volant. La fierté et l'estime qu'elle porte à sa propre personne se manifestent lorsqu'elle raconte des anecdotes de ce genre.

Il y a quand même certains qui la regardent de travers. De ce fait, elle a toujours appréhendé la réaction de sa mère. « Je lui ai caché mon travail pendant très longtemps ».

Penser à renoncer

Tout n'est pas rose dans le travail de conductrice de camion. Si à l'Ucg, le travail tourne autour de la conduite de véhicules de collecte, de transport de bacs ou de travailleurs, ses précédents emplois ont été très éprouvants. « J'étais découragée à un moment donné, j'étais dans une autre entreprise de transport de latérite.

Il fallait mettre une bâche après avoir déchargé et j'étais vraiment fatiguée », se rappelle-t-elle, avant d'émettre des coups de klaxons à ses collègues de l'autre côté de la rue à Colobane. Ces derniers lui tendent la main, tous souriant.

Ainsi, elle avait pensé à ranger son permis et explorer d'autres horizons, mais sa passion prévaut. D'ailleurs, son petit frère a fini par aimer les camions. Il est en train de passer le permis pour poids lourd qu'elle lui a, elle-même, payé.

Par ailleurs, son cœur de femme et de mère la pousse à être très sensible, surtout lorsqu'elle doit se rendre à Mbeubeuss. « Les conditions de vie de ces femmes que je trouve là-bas me mettent dans un triste état », dit-elle.

Une femme responsable

« Teranga domou Adama liguey » (Seul le travail paie) est sa devise. « J'entretiens ma mère depuis le décès de mon père ainsi que mes frères et sœurs », dit-elle, avant de marteler d'un français débrouillard : « J'endosse énormément de responsabilités.

Je prends tout en main comme un homme ». Malgré toutes ces complaintes, elle est toujours souriante durant tout le trajet.

Ndèye Khady est une Saloum-Saloum (centre du pays) qui a épousé un homme du milieu lébou. Elle n'a jamais mis pied dans une école française. Elle a reçu l'enseignement coranique.

MASS THIAM, COORDONNATEUR DE L'UCG : « Il y a de nouvelles stratégies en vue de l'amélioration des conditions des travailleurs »

Nommé Coordonnateur de l'Ucg en janvier 2020, Mass Thiam a adopté de nombreux projets afin de gérer le personnel et les déchets autrement.

Quelle est la politique Rh que l'Ucg a mise en place pour une bonne prise en compte du technicien de surface ?

À l'instar des entités à haute intensité de main-d'œuvre, la gestion des ressources humaines est au cœur de nos préoccupations. Nous sommes donc en train de bâtir une véritable stratégie de gestion des ressources humaines qui s'articule autour des piliers suivants :

- L'optimisation de la gestion administrative du personnel pour maîtriser les questions de recrutement, de rémunération et de gestion des agents ;

- La mise en place d'un cadre de dialogue social interne en rapport avec les représentants du personnel et d'une politique sociale visant à améliorer les conditions de travail de nos agents ;

- La mise en place d'outils de développement personnel à travers la formation pour promouvoir la mobilité interne ;

- La mise en place à moyen terme d'un système de gestion de la performance des agents et d'outils de rétention des talents.

Cette nouvelle politique est en train d'être mise en œuvre progressivement avec l'accompagnement des autorités qui sont sensibles à la situation de précarité des agents de propreté depuis trop longtemps hélas.

C'est dans ce cadre que plusieurs actions ont récemment été entreprises allant dans le sens de l'amélioration de leurs conditions de travail, mais nous sommes encore loin de notre objectif de repositionnement de la profession de technicien de propreté au niveau de ce qu'elle apporte à la société.

Nous apportons de la prévention, donc de la santé. Vous aurez remarqué que je ne parle pas de technicien de surface, mais de technicien de propreté. C'est un changement fondamental dans notre approche Rh.

Nous avons noté quelques changements dans la gestion des déchets et donc du personnel. Que pouvez-vous en dire ?

Dans le cadre du renforcement du mobilier urbain, le Ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, à travers l'Ucg, a installée dans le département de Dakar 14 infrastructures appelées Points de regroupement normalisés de déchets (Prn).

Ces Prn constituent une réponse au besoin de prise en charge de la pré-collecte dans les quartiers. Ils permettent ainsi d'accueillir les déchets provenant de l'apport volontaire et d'empêcher les animaux en divagation de disperser les ordures.

Pour assurer une meilleure appropriation de ces infrastructures par les populations, il a été réalisé des spots Tv de sensibilisation.

Au Sénégal, nous savons collecter les déchets et nous le faisons depuis des décennies. D'ailleurs, je dis souvent à mes collaborateurs que si on s'amusait à ne pas venir travailler, les camions de collecte allaient tout de même sortir, prendre les ordures et les emmener en décharge. C'est donc du basique.

Le défi actuel qui se pose à notre pays est de travailler pour tirer profit de ces ordures et en faire une source de création de richesses et d'emplois. Pour le relever, nous avons la Stratégie nationale de gestion intégrée et durable des déchets solides. La stratégie a pour vision d'aller vers un Sénégal zéro déchet.

Quelles sont les bases de cette stratégie ?

Sa mise en œuvre se fera à travers des projets et programmes qui vont introduire : le tri et la récupération ; la valorisation des déchets ; la réalisation d'infrastructures de traitement des déchets respectueuses de l'environnement ; l'intercommunalité dans la gestion des déchets.

Des réformes aux plans institutionnel et juridique accompagneront la stratégie pour jeter les bases d'un véritable développement industriel autour des déchets au Sénégal avec l'appui de nos bailleurs et de l'État.

La stratégie nationale vise l'amélioration du taux d'accès au service public de propreté jusqu'à la salubrité universelle.

Elle prévoit la valorisation du potentiel économique des déchets à travers le recyclage, le compostage, la méthanisation et la valorisation énergétique des déchets.

La création de milliers d'emplois est attendue de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de gestion intégrée des déchets solides.

Pour l'atteinte de ces objectifs fixés, l'implication du secteur privé est nécessaire sur toute la filière de gestion des déchets solides, à savoir le conditionnement, la pré-collecte, la collecte, le transport, éventuellement le transfert, la valorisation et l'élimination.

Comment valoriser sans trier ?

Cette question du tri sélectif suscite beaucoup de débats quelquefois passionnés, en particulier sur les réseaux sociaux.

Nous devons quand même rester raisonnables parce qu'avant d'envisager sérieusement le vrai tri sélectif, nous devons d'abord assurer les bases d'un système de collecte acceptable au niveau national et pour tous les Sénégalais où qu'ils soient.

Faire du tri sélectif ne se limite pas à mettre des bacs de tri sélectif pour faire joli dans les domiciles, il faut tout un système derrière qui commence par le transport de chaque produit par un camion dédié et aussi l'intégration de ces produits de tri dans des chaînes de valorisation rentables.

Par contre, je dois dire qu'il y a un potentiel de tri en raison de la production de déchets valorisables, mais il est important de dire sans équivoque que la matérialisation du tri sélectif est soumise à des préalables tels qu'une architecture institutionnelle adaptée, des équipements dédiés, des infrastructures adaptées, une politique de sensibilisation, etc.

C'est tout le sens des projets mis en œuvre à l'Ucg, notamment le Projet de gestion durable des déchets solides urbains (Pgdsu) et du Projet de promotion et de gestion intégrée de l'économie des déchets solides (Promoged) que l'État va lancer sous peu, sous la tutelle de notre Ministère en charge de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique.

Ces projets permettront de réaliser des infrastructures de traitement des déchets respectueuses de l'environnement. Les Centres intégrés de valorisation des déchets (Civd) et les Centres de tri et de transfert (Ctt) seront une vraie valeur ajoutée dans la filière de gestion des déchets.

Les décharges sauvages actuelles présentes dans la quasi-totalité des communes sénégalaises seront également réhabilitées et requalifiées en espaces publics tels que des parcs, des parcours sportifs, des jardins...

L'une des principales composantes du Promoged est la résorption et la requalification de la décharge de Mbeubeuss qui sont une forte préoccupation des hautes autorités sénégalaises.

Ce projet permettra de ramener la superficie de la décharge de 104 hectares actuellement à environ 30 hectares et d'y réaliser un centre de compostage des déchets.

Au plan de la pré-collecte et de la collecte, des innovations seront également introduites. Il s'agit des points de regroupement normalisés (Prn).

Les Prn sont des infrastructures destinées à encadrer et à faciliter la collecte des ordures, à éviter la prolifération des dépôts d'ordures dans nos rues mais aussi à poser un premier jalon dans notre future stratégie mise en place du tri sélectif.

D'une manière schématique, le Prn est un local à ordures modernisé et ouvert qu'on peut décliner sous plusieurs modèles.

Celui qui a été mis en place à Dakar est fait d'une clôture grillagée, avec une superficie dallée qui peut aller de 12 à 36 m2 dans laquelle sont disposés des bacs à ordures d'une contenance de 660 litres.

Ce dispositif introduit la collecte par points de regroupement dans le schéma de gestion des déchets de la région de Dakar.

C'est pour nous une nouvelle « culture » parce que ces points sont destinés à être les plus propres des quartiers même s'ils sont des réceptacles d'ordures... , c'est notre pari.