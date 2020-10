Afrique de l'Ouest: Sénégal/Mauritanie - L'analyse de Serigne Saliou Dia, Sélectionneur de l'équipe nationale locale sur

Après le match perdu (1-3) face au Maroc en amical vendredi dernier, le Sénégal croise le fer contre la Mauritanie cet après-midi, au stade Lat Dior. Serigne Saliou Dia, le sélectionneur de l'équipe nationale locale, nous décortique cette défaite « logique » et donne les clés du match contre les « Mourabitounes ».

La défaite de vendredi contre le Maroc est dure à encaisser, mais somme toute logique si l'on en croit le sélectionneur de l'équipe nationale locale, Serigne Saliou Dia.

« C'est une défaite logique dans la mesure où le Maroc était meilleur que le Sénégal, même si on sait que dans la possession, le Sénégal a eu un pourcentage un peu supérieur ».

Mais, sur l'efficacité, analyse-t-il, « le Maroc nous a créé un peu plus de difficultés ». « Ils nous ont mis un défi physique qu'on n'a jamais su résoudre, ils nous ont imposé un pressing haut obligeant nos milieux et nos excentrés à venir chercher le ballon ; ce qui fait que sur le plan offensif on n'avait pas de mordant », a-t-il ajouté.

D'autres paramètres peuvent également entrer en considération pour tenter d'expliquer cette première défaite en match amical depuis juin 2018 (2-1 contre la Croatie), notamment l'absence de l'attaquant de Liverpool, Sadio Mané, et du défenseur de Naples, Kalidou Koulibaly.

Une déduction qui ne convient pas du tout à Serigne Saliou Dia, qui estime que le potentiel du Sénégal lui permet de valablement remplacer un joueur par un autre. « C'est vrai qu'un joueur est tout le temps utile, mais il n'est pas indispensable », fait-il savoir.

« C'est vrai que Sadio Mané et Kalidou Koulibaly constituent 30 à 40% de l'équipe grâce notamment à leur rigueur et leur potentiel, mais le football est un sport collectif avec des joueurs interchangeables », note-t-il.

Pour son second match dans cette fenêtre de la Fifa, le Sénégal croisera la Mauritanie cet après-midi au stade Lat Dior de Thiès.

Un derby de la sous-région que le Sénégal doit absolument remporter pour engranger le maximum de confiance en vue des éliminatoires de novembre. « Il faut que les joueurs oublient la défaite contre le Maroc ; c'est mon souci premier.

On peut tout le temps tomber, mais la capacité à vite se relever est la marque des grandes équipes », conseille le récent vainqueur du tournoi de l'Ufoa. Poursuivant, le technicien indique : « Ce sera un match extrêmement difficile.

La Mauritanie va jouer son va-tout et n'aura rien à perdre. Ce sera à nous de montrer que nous sommes supérieurs sur le plan du jeu et du résultat ». Il invite ainsi l'équipe à « montrer que le Maroc n'a été juste qu'un faux-pas et que ça arrive à toutes les équipes ».

Pour y arriver, il insiste sur la nécessité de « reprendre nos vertus », notamment « le jeu qu'on avait commencé à développer lors de la dernière Can ». Ce faisant, Serigne Saliou Dia croit qu'il n'y aura « pas de souci par rapport au match d'aujourd'hui ».