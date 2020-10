Congo-Kinshasa: Kinshasa - Jeanine Mabunda inaugure un centre de formation des filles vulnérables à Mpasa

Un jour après la journée internationale de jeune fille célébrée le 11 octobre de chaque année, la Présidente de l'Assemblée nationale, Mme Jeanine Mabunda Lioko a inauguré hier, lundi 12octobre 2020, un centre de formation en coupe et couture, informatique et fabrication des détergents en faveur des filles vulnérables.

Ce centre qui est l'œuvre du Député national Auguy Kalonji Kalonji, élu de la Tshangu et Président du Réseau des Jeunes parlementaires de la RDC, aura pour mission d'encadrer et de former la jeunesse féminine, surtout celles qui habitent dans le quartier reculé de Mpasa.

A cette occasion, l'un des notables a listé les besoins de cette population. Il s'agit principalement des voies d'accès (ensablement des routes), l'absence d'eau, d'électricité, de marché, sans oublier le chômage des jeunes. Ayant noté toutes ces préoccupations, dans sa politique de proximité et à l'écoute de la population, la présidente de la chambre basse du parlement a tenu à expliquer la mission principale d'un Député national qui consiste à voter les lois et contrôler le gouvernement. Elle s'est ensuite engagée à les transmettre à qui de droit pour une solution possible selon les moyens budgétaires du gouvernement.

Saisissant cette occasion, l'élu de Bumba a conclu son speech en appelant l'assistance à l'unité et l'amour du pays, toutes les tribus étant égales devant la loi. De son côté, le Député national Auguy Kalonji Kalonji, au nom de sa Fondation, a salué la disponibilité de la Présidente de l'Assemblée nationale en expliquant sa vision pour donner à ces filles vulnérables une bonne éducation et formation, gage de la réussite dans la vie.

Focus sur le Palais du Peuple

Loin du quartier Mpasa, il convient de signaler au passage qu'hier, au niveau de palais du peuple, la commission mixte PAJ-Socio-culturelle-Droit de l'homme de l'Assemblée nationale a entamé l'examen de la proposition de loi portant sur la population autochtone Pygmée. Les Députés nationaux membres de ces trois commissions travaillent de manière à présenter leur rapport à la grande plénière. Débutée lundi, l'examen de cette proposition de loi va prendre au moins 5 jours.