Congo-Kinshasa: Développement de la Lomami - Le Grand Chef Kamanda Yakaumbu IV appelle à la tenue d'un Congrès à Kabinda

Le samedi 10 octobre dernier, le comité du caucus de la province de la Lomami a accueilli, à la place YMCA dans la commune de Kalamu, le Grand Chef Kamanda autrement appelé Yakaumbu IV. Quoique l'accueil ait été chaleureux, c'était le moment propice pour cette autorité, après avoir passé quelques temps dans la prison centrale de Mbuji-Mayi, de résoudre plusieurs différends qui gangrènent sa communauté.

A l'occasion, plusieurs messages de réconciliation ont été lancés, appelant Yakaumbu IV à "veiller pour que les membres de la communauté apprennent à vivre dans l'amour, dans l'unité et la fraternité". Car, "cela permettra à la communauté Songye de recouvrer sa cohésion et de rester attaché à ses valeurs", estime le bâtonnier de la province de Lomami, Me Kanyama, un des intervenants à cette cérémonie grandiose.

En retour, le numéro un de la communauté Songye, se présentant comme étant au milieu du village, pense qu'il appartient à tous de prendre conscience et de veiller à l'unité au sein de la communauté et cela doit commencer à Kabinda. «Il ne suffit pas de soulever quelques problèmes liés à notre environnement, mais également nous devons proposer des pistes de solutions pour en pallier. Le problème n'est pas issu de Kinshasa, cela vient de là où nous sommes venus et la réconciliation doit commencer à Kabinda et les résolutions doivent être répercutées dans tous les sens », a exhorté le Grand Chef Kamanda.

Ravis de revoir le Chef et d'entendre une réponse auprès de leur dirigeant, quelques membres de la communauté ont approuvé l'idée du Grand Chef qui pense que la résolution de ces conflits au sein de la communauté Songye conduira la province de la Lomami au développement.