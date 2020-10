Congo-Kinshasa: Willy Bakonga - «Nous sommes un Etat laïc, nous ne consacrons pas la politique de discrimination»

Lundi 12 octobre 2020, le Ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique (EPST), Willy Bakonga, a réagi aux propos du Cardinal Ambongo, portant mis à l'écart des enseignants non catholiques dans des écoles conventionnées Catholiques. «Nous sommes un Etat laïc, nous ne consacrons pas la politique de discrimination», a déclaré le ministre, lors du lancement officiel de la rentrée scolaire 2020-2021.

Toutefois, le Ministre de tutelle estime qu'il y aurait «beaucoup d'exagérations» de la part de la direction de cette église et, promet de discuter dans les jours qui suivent avec le Cardinal pour en savoir un peu plus. «Peut-être qu'on a dit des choses qu'il n'a pas dit. Je vais entrer en contact avec le Cardinal, je ne pense pas qu'un Cardinal qui est un homme de Dieu qui rassemble tout le monde peut aller jusqu'à discriminer le secteur de l'enseignement. Il faut savoir qu'un enseignant est « quelqu'un qui a une grande valeur et la RDC est un Etat laïc », affirme Willy Bakonga. Qui plus est, ajoute que : «L'enseignant ne choisit pas de confessions religieuses, et il ne faut pas transplanter ça au niveau des écoles. Pour les écoles, il faut seulement avoir des enseignants compétents pour véhiculer le message et donner aux enfants de la matière, le meilleur et le maximum d'informations pour qu'ils soient utiles dans la société», a renchéri le Ministre de tutelle.

Les Nouvelles Unités seront payées à la fin du mois d'octobre

Dans cette même foulée, Willy Bakonga a répondu aux préoccupations des enseignants relatives notamment, à la paie. A l'en croire, 58 000 enseignants nouvellement engagés, communément appelés "nouvelles unités" ou NU, seront payés à la fin du mois d'octobre.

«Dans un premier temps, nous avons d'abord pris en charge 58 000 enseignants nouvelles unités (NU) du primaire qui seront payés avec la modestie de nos recettes à la fin de ce mois. Parce que vous savez que nous sommes sortis d'une situation catastrophique due à la pandémie de la Covid-19 et dès que nous aurons encore d'autres recettes, nous irons vers la maternelle et le secondaire», confirme-t-il.

Il y a lieu de signaler que les élèves ont repris officiellement le chemin de l'école et, pour ce faire, le Ministre de tutelle leur a recommandé le port obligatoire de masque avant d'accéder à l'école.