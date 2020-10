Afrique: 2002 ou le sacre n°5 de Zamalek

Onze fois, Zamalek a goûté à la gloire dans les compétitions de la CAF. Cinq parmi elles ont eu lieu dans la prestigieuse Ligue des Champions de la CAF; un record dépassé seulement par leurs grands rivaux d'Al Ahly.

Le premier titre de Zamalek en Ligue des Champions remonte à 1984 lors de la Coupe d'Afrique des clubs champions. Les White Knights sont également sortis victorieux en 1986, 1993, 1996 et 2002.

Leur campagne glorieuse en 2002 a commencé contre l'APR du Rwanda au premier tour lorsque Zamalek s'est imposé 6-0, envoyant un signal fort. Un match stérile à Kigali a permis au club cairote d'atteindre le tour suivant sans difficultés.

Leur huitième de finale était face à Nkana de Zambie. Une victoire 2-0 au Caire suivie d'un nul 1-1 à Kitwe a ouvert à Zamalek les portes de la phase de groupes grâce à une victoire cumulée de 3-1.

Les White Knights ont été tirés au sort dans le Groupe B en plus de l'ASEC Mimosas de Côte d'Ivoire, du géant tunisien Esperance et de Costa do Sol du Mozambique.

Ils ont commencé la campagne de groupes avec une victoire à domicile 3-1 contre l'ASEC au Caire, avant de tenir l'Espérance à un match nul 1-1 à Tunis.

Zamalek a perdu 2-0 contre Costa do Sol à Maputo avant de réussir une victoire 3-0 au Caire. Une défaite 1-0 à l'extérieur contre l'ASEC à Abidjan obligeait les White Knights à s'imposer contre l'Espérance au Caire pour atteindre les demi-finales, ce qu'ils ont fait grâce à une victoire 1-0 à domicile pour terminer en tête du groupe.

En demi-finale, Zamalek a dû affronter le TP Mazembe de la RD Congo. Un nul 1-1 à l'extérieur à Lubumbashi a présenté Zamalek comme le favori pour atteindre la finale; Une performance que le club du Caire a confirmée en remportant le match retour 2-0 à domicile, grâce à un doublé du légendaire Hossam Hassan.

En finale, leurs adversaires n'étaient autre que les Marocains du Raja. Après les avoir contraints à un match nul à l'extérieur à Casablanca, Tamer Abdel Hamid a marqué à la mi-temps, ce qui s'est avéré être le seul but du match pour donner à Zamalek son cinquième titre en Ligue des Champions de la CAF.

Les White Knights ont ajouté trois autres trophées de la CAF dans leur besace depuis ce dernier trophée en Ligue des Champions. Ils ont remporté la Super Coupe de la CAF à deux reprises (en 2003 et plus récemment en 2020) et la Coupe de la Confédération de la CAF 2018-2019.

Pour cette demi-finale de la Ligue des Champions de la CAF Total 2019-2020, Zamalek retrouve le Raja tout en espérant que son adversaire lors de son dernier titre sera de bon augure pour conquérir à nouveau le continent, dix-huit ans après.