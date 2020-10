Maroc: Les innovations pédagogiques numériques, un impératif pour une meilleure performance de l'enseignement universitaire

Dakhla — Les innovations pédagogiques numériques constituent désormais un facteur essentiel pour promouvoir l'enseignement universitaire, en particulier en ces circonstances exceptionnelles marquées par la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), a souligné le directeur l'Ecole nationale de commerce et de gestion (ENCG) de Dakhla, Aziz Sair.

"Le numérique est un outil indispensable au service de la réussite étudiante, de sorte qu'il offre l'accès à des formations en ligne et à une pédagogie rénovée", a indiqué M. Sair dans un entretien accordé à la MAP.

"L'expérience d'enseignement à distance adoptée au début de la pandémie nous a permis d'apporter des mesures d'amélioration et d'innovation afin que le contenu pédagogique soit adapté à ce nouveau mode d'apprentissage", a expliqué le directeur de cet établissement d'enseignement supérieur.

A ce propos, il a fait savoir que les étudiants de l'ENCG Dakhla ont pu se familiariser avec ces nouvelles méthodes d'apprentissage 2.0 et interagir avec le corps professoral pendant les cours, d'où l'importance de former et d'accompagner les enseignants et les équipes pédagogiques à l'usage du numérique et de diversifier les modes d'accès aux contenus et services pédagogiques.

"Aujourd'hui, il est clair qu'un établissement universitaire qui ne s'inscrit pas dans l'innovation numérique sera dépassé par son temps", a-t-il poursuivi, notant que l'ENCG Dakhla qui a bien compris cette réalité s'est adaptée, avant et durant la pandémie, aux exigences du choix stratégique d'émerger vers les solutions digitales.

"Cette stratégie qui a été élaborée selon une approche participative a dépassé la phase d'étude et aujourd'hui nous sommes dans la phase de concrétisation", a-t-il soutenu, faisant savoir que c'est un projet de restructuration qui consiste à externaliser sur la plateforme de l'Ecole toutes les prestations administratives de l'établissement (attestation de scolarité, relevés de notes et autres attestations), en plus d'autres services tels que le service médiathèque, l'espace culturel et artistique et les activités du bureau des étudiants.

Il s'agit également des contenus pédagogiques qui auront deux aspects à savoir des cours en live et autres numériques facilement récupérables, permettant ainsi aux apprenants de les visionner à tout moment, a-t-il poursuivi.

"Nous allons aussi intégrer la fonction Community Management pour rester actif et connecté pour interagir avec toutes les composantes de l'établissement et répondre à leurs besoins", a-t-il souligné, notant qu'une application téléchargeable sur les téléphones mobiles via App store ou Google Play sera créée pour rendre tous les services accessibles à toute place et à tout moment.

L'équipe pédagogique de l'ENCG Dakhla s'est mise en ordre de bataille pour réussir cette expérience créative de l'enseignement à distance, en assurant la production de plus de 200 supports (PDF, Excel, Word, vidéos et diaporama) partagés sur les plateformes "Moodle" et "Zoom", auxquels s'ajoutent diverses initiatives du corps professoral ayant présenté d'autres alternatives, à savoir des cours sur chaines YouTube, groupes WhatsApp et google classroom , entre autres, a-t-il rappelé.

Le directeur ENCG Dakhla a aussi fait savoir que les adaptations pédagogiques prévues s'inscrivent dans le cadre des consignes dictées par le ministère de tutelle et qui consistent à donner le choix aux étudiants entre l'apprentissage à distance ou en présentiel sous forme de petits groupes.

Il a ajouté que le nouveau président de l'Université Ibn Zohr a tenu une réunion avec les chefs des établissements pour faire le bilan de la formation à distance du semestre dernier, dont l'objectif est de mener une réflexion plus profonde pour améliorer la formation à distance et mutualiser les efforts pour avoir une meilleure stratégie d'apprentissage.

Les trois scénarios de formation (présentiel, hybride et à distance) sont possibles en fonction de l'évolution de la pandémie, mais "nous devons être prêts à s'adapter et passer d'un mode d'apprentissage à un autre", a-t-il avancé.

Selon le responsable, l'ENCG Dakhla a préalablement pris une série de dispositions pour s'adapter aux différents scénarios probables pour assurer le bon déroulement des examens de la session de printemps tenus à distance du 7 au 20 septembre.

Ainsi, environ 500 étudiants ont passé les examens de tous semestres confondus (S2,S4,S6 et S8) à distance, via les plateformes "Zoom meeting" et "Moodle" ayant servi à une partie de la formation en ligne au profit des étudiants lors du confinement.

L'équipe pédagogique et administrative de l'établissement s'est penchée sur la programmation et les outils d'accompagnement des examens à distance, via les plateformes dédiées à cet effet, garantissant une meilleure gestion interactive avec les étudiants, que ce soit pour les examens en mode écrit ou oral, a-t-il fait remarquer.

Par ailleurs, M. Sair a indiqué que la délocalisation des centres d'examen universitaire vise à assurer l'égalité des chances entre les étudiants et à préserver la sécurité des candidats et du personnel administratif, via la mise en place des centres de proximité tels que l'ENCG Dakhla.

Un total de 560 étudiants inscrits dans les facultés de l'Université Ibn Zohr d'Agadir ont passé les examens reportés de la session normale de printemps de la licence fondamentale (du 11 au 28 septembre) au titre de l'année universitaire 2019-2020, dans le strict respect du protocole sanitaire en vigueur.