Congo-Brazzaville: Rentrée des classes - L'Unicef soutient un environnement sûr et protecteur pour les élèves

Malgré le contexte actuel de la covid-19, l'Unicef souligne dans un communiqué de presse qu'il a rendu public que des millions d'élèves du primaire et du secondaire ont bel et bien repris le chemin de l'école le 12 octobre en RDC.

La rentrée des classes pour l'année 2020-2021 est effective depuis lundi après plus de six mois que les enfants ont été obligés de rester à la maison à la suite de l'Etat d'urgence sanitaire dû à la pandémie de la covid-19.

Dans le souci de freiner la propagation de cette maladie dans les écoles, le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique (EPST), mû par le souci d'assurer un environnement sûr et protecteur aussi bien aux élèves qu'aux enseignants, a mis en place un certain nombre de mesures dans le cadre du respect des gestes barrières. Parmi ces mesures, il y a notamment le lavage des mains, le port obligatoire du masque et la prise de température dans les écoles.

Dans la perspective de la réouverture des écoles, le ministère de l'EPST et ses partenaires dont l'Unicef ont doté les écoles en matériels dès le mois d'août, notamment des masques, du savon, des dispositifs de lavage des mains, des thermomètres, des affiches et des dépliants. La remise de ces matériels est intervenue dans le cadre de la stratégie sous sectorielle de riposte éducative à la covid-19 en milieu scolaire.

Cette stratégie a permis non seulement la mise en place de mécanismes pour éviter la propagation éventuelle de la covid-19 dans les établissements scolaires, mais aussi de veiller à ne pas stigmatiser les élèves et le personnel susceptibles d'avoir été exposés au virus.

Rappelons, par ailleurs, que durant la période de fermeture des écoles, le ministère de l'EPST en partenariat avec l'Unicef avait lancé des programmes d'apprentissage à travers la radio et la télévision sur toute l'étendue du territoire nationale. Grace à cette intuitive, plus de sept millions d'enfants congolais ont pu poursuivre leur apprentissage malgré la fermeture des écoles à travers des programmes éducatifs à la radio, les cahiers d'exercices et autres outils d'apprentissage.

Près de quatre cent cinquante mille cahiers d'exercices ont été distribués, y compris ceux qui vivent dans les zones reculées du pays. Grâce à l'appui du Partenariat mondial pour l'éducation et des autres donateurs, l'Unicef continue d'accompagner le gouvernement dans la sensibilisation des parents pour un retour massif des enfants à l'école et la reprise effective des cours dans le respect des mesures de prévention.