Congo-Brazzaville: Affaire Minembwe - Une pétition pour déchoir le ministre Azarias Ruberwa de sa nationalité congolaise

Une pétition qui circule sur le Net pour laquelle on sollicite des signatures vise la déchéance de la nationalité congolaise d'Azarias Ruberwa Manywa. Parlant au nom du peuple congolais dont ils attendent de signer cette pétition, les initiateurs exigent que « la nationalité congolaise lui soit retirée immédiatement ».

Les initiateurs de cette action reprochent à Ruberwa d'user de sa position de ministre pour tenter, de sa propre initiative, de subtiliser une partie de la terre congolaise et de l'attribuer illicitement à des personnes qui lui sont liées, en violation des lois congolaises. Pour les initiateurs de la pétition, le ministre chargé de la Décentralisation du gouvernement Ilunkamba a, par cette action, tenté de déstabiliser l'est de la République démocratique du Congo (RDC) et a provoqué non seulement une crise politique mais aussi sociale sur toute l'étendue du pays.

Les initiateurs de la pétition rappellent que l'article 10 de la Constitution de la RDC institue deux groupes de nationalité congolaise que sont la nationalité congolaise d'origine, pour les membres des groupes ethniques dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le RDC à l'indépendance, et la nationalité d'acquisition individuelle. Pour eux, Azarias Ruberwa Manywa est de nationalité congolaise par acquisition car n'étant d'aucune ethnie possédant un territoire en RDC en 1960.

S'appuyant sur les articles 22 et 27 de la loi N° 04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise, qui prévoient la déchéance de nationalité congolaise acquise pour des raisons de haute trahison et atteinte à la sûreté de l'Etat, les initiateurs de la pétition pensent qu'Azarias Ruberwa tombe sous le coup de cette loi et disent attendre des autorités compétentes de le déchoir de cette nationalité congolaise qu'il aurait acquise.