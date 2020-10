Congo-Brazzaville: Vie des partis - Jean François Kando prend officiellement les commandes du PCT Pointe-Noire

La cérémonie de passation de consignes entre le président sortant, Victor Foudi, et le président entrant, Jean François Kando, de la fédération du Parti congolais du travail (PCT) du département de Pointe-Noire, a eu lieu le 12 octobre en présence d'Evelyne Tchitchele née Moe Poaty, secrétaire permanent à l'environnement et au développement local durable de cette formation.

Remerciant son prédécesseur pour la restructuration des organes intermédiaires et de base du PCT dans le département de Pointe-Noire, Jean François Kando a signifié qu'au moment qu'on lui transmet le témoin pour continuer à servir, il voudrait très sincèrement réitérer ses vives et fraternelles congratulations à ce dernier pour le travail abattu tout au long de son mandat. « Le PCT a besoin d'unité et de cohésion pour affronter les batailles futures, ces défis nous obligent au rassemblement car notre survie politique collective en dépend, tout le monde sans exclusif doit le savoir et y contribuer substantiellement », a-t-il indiqué.

Au cours des cent premiers jours de notre mandat, continue l'orateur, nous allons nous atteler à l'organisation dans les délais les plus cours de la session inaugurale du conseil fédéral afin d'adopter une feuille de route consensuelle. Et de poursuivre que le grossissement des rangs du parti à travers des campagnes d'adhésion massive et qualitative, les secrétariats des comités doivent d'ores et déjà s'y atteler progressivement, la visitation de toutes les structures mises en place avant l'installation du nouveau bureau, la mobilisation puis l'affiliation des mouvements associatives favorables au PCT en vue de s'assurer de l'électorat populaire en marge des formation politiques traditionnelles et autres.