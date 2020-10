Congo-Brazzaville: Environnement - Une nouvelle norme nationale de certification des forêts du Congo

La publication de la nouvelle norme nationale pour la certification des forêts de la République du Congo qui entrera en vigueur, le 06 janvier 2021, a été rendue publique par Forest Stewardship Council (FSC), un organe de conseil et de soutien de la forêt.

La norme nationale révisée de gestion forestière (NFSS) pour le Congo s'applique à des unités de gestion spécifiques décrites dans la section 2.2 du champ d'application de la norme, opérant dans des forêts naturelles et/ou des plantations.

Le processus de révision de la norme nationale de la République du Congo a commencé en 2015 et a principalement consisté en l'adaptation aux principes et critères du FSC version cinq et l'inclusion d'indicateurs importants liés aux paysages forestiers intacts, au suivi du bois, aux droits des peuples autochtones et des communautés locales, entre autres.

Cette nouvelle norme nationale du Congo a également été alignée sur les exigences de légalité du Programme pour l'application des règlementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux (FLEGT) de l'accord de partenariat volontaire de l'Union Européenne (APV-UE).

Un groupe d'élaboration de normes équilibré a mené la révision à la suite d'un processus multipartite, comprenant des consultations virtuelles et en face à face. La norme révisée a été soumise à des essais sur le terrain et à la participation des parties prenantes afin de garantir son applicabilité.

Signalons que le Forest Stewardship Council (FSC) ou Conseil de Soutien de la Forêt est un label environnemental, dont le but est d'assurer que la production de bois ou d'un produit à base de bois respecte les procédures garantissant la gestion durable des forêts. Dans la mesure où la gouvernance de ce label se fonde sur trois collèges qui à parts égales traitent les trois questions de qualité et performances environnementales, sociales et économiques, le FSC est considéré comme un écolabel. Les principes et critères du FSC de 1994 ont été révisés en 2014, puis validés en 2015, actualisant ainsi les standards nationaux.

Pour toute question sur la nouvelle norme, veuillez contacter: Inès Gady Strarov Cabare Mvoukani, présidente du groupe d'élaboration de la norme FSC: inesgady@yahoo.fr / genfscroc@gmail.com

La nouvelle norme nationale FSC pour la République du Congo (versions anglaise et française) est disponible sur le site internet FSC : https://www.fsc.org