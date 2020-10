Congo-Brazzaville: Vie associative - Woman Secure récompense les meilleurs élèves de l'école primaire Pambou-Benjamin

La présidente de l'association Woman Secure, Breda Morlin Merveille Bakatoula, a récemment distribué des kits scolaires aux meilleurs élèves de l'année 2019-2020 de l'école primaire Pambou-Benjamin, situé au quartier Mouyondzi, dans le troisième arrondissement de Pointe-Noire.

Encourager l'excellence scolaire et inciter les élèves à plus d'efforts, tel était l'objectif de cette cérémonie de remise de kits complets de fournitures scolaires. Au total, soixante élèves, filles comme garçons, ont été récompensés par l'association Woman Secure pour l'effort fourni au cours de l'année 2019-2020.

Visiblement émus, ces élèves ont, par la voix de l'un d'eux, exprimé toute leur gratitude à l'endroit de la présidente de cette association pour son action.Touchés également par cette action, les enseignants ont, quant à eux, remercié chaleureusement le donateur. Dans son mot de circonstance, Breda Morlin Merveille Bakatoula a d'abord encouragé ces meilleurs élèves avant de féliciter les enseignants pour le travail abattu qui a conduit à ces résultats. Aussi a-t-elle- rappelé aux parents l'avantage d'un bon suivi scolaire qui non seulement peut être sanctionné par un bon résultat en fin d'année scolaire mais peut également permettre à l'enfant de voir ses efforts reconnus et récompensés.

Dans cette période de crise sanitaire, Breda Morlin Merveille Bakatoula pense que le maintien du lien social devrait être plus que vital. « Devant une pandémie d'une telle ampleur, la solidarité et le partage doivent être des valeurs cardinales qui nous permettrons de rester proches malgré la mesure de distanciation physique que nous observons », a-t-elle dit. En effet, l'action qu'elle vient d'accomplir s'inscrit dans le cadre du programme de soutien à l'éducation que l'association Woman Secure a mis en œuvre. L'initiative s'est donné pour objectif de contribuer de façon active et participative au renforcement d'initiatives communautaires de développement et de lutte contre toute forme d'exclusion pour l'émergence d'une société juste et équitable.

Créée le 10 mars 2020 à Pointe-Noire, Woman Secure est une association humanitaire à but non lucratif, régie par la loi de 1901. Elle a pour but de défendre les droits des femmes ainsi que leur autonomisation, l'accès à l'éducation et à la santé des enfants défavorisés. Cette association est née à la suite des diverses observations des violences conjugales et sexistes dont sont victimes les femmes, de leur exclusion dans les instances de décision professionnelles, associatives et politiques, des maltraitances d'enfants et des difficultés d'accessibilité aux soins médicaux ainsi qu'à l'éducation pour les plus démunis. Notons que cette activité s'est déroulée en présence des enseignants, des parents d'élèves et les responsables du quartier Mouyondzi.