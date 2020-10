Angola: Les paysans de Calumbo bénéficient des instruments agricoles

Luanda — Environ 150 paysans de la commune de Calumbo, répartis dans six coopératives agricoles, ont reçu lundi, de l'administration municipale de Viana, plusieurs instruments agricoles pour soutenir l'activité de champ.

La cérémonie de livraison a été dirigée par l'administrateur municipal, Fernando Eduardo Manuel, qui a encouragé les agriculteurs à s'engager de plus en plus pour mieux servir la population locale et au-delà.

Les paysans des localités de Calumbo Sede, Kakila, Kiandala, Mbanza Calumbo, Kassoka et Nguenge en ont bénéficié.

Les bénéficiaires ont reçu des motopompes, des tubes en polyéthylène pour l'irrigation, des pulvérisateurs, des houes, des machettes, des râteaux, des pesticides, des engrais et des graines de tomates, oignons, carottes, aubergines, poivrons et choux.

On a appris que cette distribution d'intrants agricoles vise essentiellement à promouvoir l'agriculture, en plus de faire partie du programme local et de lutte contre la pauvreté.

Les paysans seront également assistés techniquement tout au long de leurs activités, par des spécialistes de l'Institut de développement agricole de la direction municipale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche de l'administration de Viana.

Intégrés dans les coopératives Fumeca, Baixa do Kukilo, Ana Ngungue, Martyrs de Kakila, Kiandala et Kassaka 2, les bénéficiaires auront également une facilitation dans le processus de préparation mécanisée des terres, à travers la brigade de machines privées installée à Calumbo-Kakila, et il est également prévu la construction de quatre réservoirs d'eau d'irrigation.

Avec ce soutien aux coopératives, l'Administration municipale de Viana entend toutefois augmenter les niveaux de production de produits de la campagne et améliorer les revenus familiaux des communautés rurales respectives.