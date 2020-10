Algérie: Un contrat-type définissant les conditions de scolarisation dans les établissements privés

Alger — Les ministères de l'Education nationale et du Commerce ont dévoilé mardi "un contrat-type" définissant les conditions et modalités de scolarisation de l'élève dans un établissement privé, en vertu duquel les parents ne sont plus tenus de payer les frais de scolarité, ni l'établissement privé de dispenser les cours "en cas de force majeure".

Intitulé "cas de force majeure et procédures à suivre", l'article 11 du contrat stipule qu'"en cas de force majeure empêchant les parties au contrat d'honorer leurs engagements, les deux parties en sont juridiquement dégagés".

Soulignant que dans pareil cas, "le parent d'élève n'est pas tenu de payer les frais de scolarisation", le même document précise que l'établissement privé, s'il n'est pas en mesure d'assurer les cours à distance, est dégagé de son engagement d'assurer l'enseignement à l'élève. Il sera également contraint de rembourser les frais versés, le cas échéant, par le parent d'élève.

En cas de désaccord, "les questions d'ordre commercial faisant l'objet de différends, seront soumises à l'arbitrage des services du ministère du Commerce pour y statuer et prendre une décision contraignante pour les deux parties".

Quant aux différends d'ordre pédagogique, ils seront soumis à l'arbitrage des services du ministère l'Education nationale qui statuera dans le litige et rendra une décision contraignante pour les deux parties.

Sont considérés comme cas de force majeure, au titre du contrat-type, les décisions, actes, situations et faits échappant au contrôle des deux parties et qui sont imprévisibles, indépassables et insupportables.

Il s'agit également des mesures des corps constitués et contraintes juridiques, le transfert des élèves, durant l'année scolaire, vers un autre établissement public ou privé et l'arrêt de l'activité de l'établissement privé au courant de l'année scolaire, conclut le communiqué.