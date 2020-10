Algérie: Révision des lois organisant le secteur du tourisme et de l'artisanat

Boumerdes — Le ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial, Mohamed Hamidou, a dévoilé, mardi à Boumerdes, la révision des différentes lois régissant et organisant le secteur du tourisme et de l'artisanat, en vue d'"insuffler une forte relance au secteur", a-t-il dit.

"Notre démarche a consisté dans la révision des différentes lois régissant et organisant le secteur du tourisme et de l'artisanat aux plans national et local", a indiqué le ministre dans une déclaration à la presse, à l'issue d'une visite d'inspection d'un nombre de projets de développement relevant de son secteur, à travers la wilaya.

Précisant que cette révision s'est "faite avec la contribution effective, et en toute démocratie, des partenaires sociaux, dans le débat".

Il a ajouté que cette révision a pour objectif, "l'élimination de toutes les entraves et contraintes bureaucratiques, notamment concernant la préparation des dossiers d'investissement, et l'allégement des documents exigés, tout en facilitant la numérisation du secteur, et en offrant une possibilité d'examen des dossiers du secteur, dont particulièrement ceux relatifs à l'investissement, à l'échelle locale", a-t-il souligné.

"Dans l'attente de mettre un point définitif à l'épidémie du nouveau coronavirus, et au titre des efforts de promotion du secteur du Tourisme et de l'Artisanat, des préparatifs sont en cours", a, par ailleurs, révélé le ministre, en vue de l'organisation de foires régionales, couvrant toutes les wilayas, et d'autres internationales, dans le but de "faire la promotion des produits du secteur et des opportunités disponibles en Algérie en la matière", a-t-il observé.

Le ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial n'a pas manqué, en outre, de saluer "le niveau atteint par les structures et espaces d'accueil des touristes à Boumerdes", avant d'appeler les jeunes à "l'impératif de s'impliquer et de contribuer aux efforts de l'Etat pour promouvoir le tourisme interne (balnéaire, de montagne, écologique) à Boumerdes, et sa valorisation à travers la création de micro-entreprises dans le domaine", a-t-il recommandé.

Il s'est, également, rendu au niveau d'un nombre d'hôtels, entrés en service, ces dernières années, à Boumerdes et Thenia, outre l'inspection du chantier du projet de la maison de l'artisanat et des métiers du chef lieu de wilaya.

M. Hamidou a, par ailleurs, procédé à l'ouverture d'une foire artisanale à la maison de la culture Rachid Mimouni, avec la participation d'une quarantaine d'exposants de Boumerdes et de wilayas avoisinantes, avant une visite d'une agence touristique du centre ville.

Il a clos sa visite par une rencontre avec les représentants de la société civile au siège de la wilaya de Boumerdes.