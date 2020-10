Algérie: Benziane - Le projet d'amendement de la Constitution assure des acquis sans précédents à la société algérienne

Ouargla — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a affirmé mardi à Ouargla que le projet d'amendement de la Constitution assure des acquis sans précédents à la société algérienne.

"Le projet d'amendement de la Constitution, soumis à la consultation populaire le 1er Novembre prochain, assure des acquis sans précédents à la société algérienne", a affirmé le ministre lors d'une rencontre avec la communauté universitaire, en marge de sa visite de travail dans cette wilaya.

"Ces acquis ne se limitent pas uniquement aux volets des libertés et la consolidation de la participation de la société, mais concernent également le volet du renforcement de l'identité nationale et de l'immunisation de ses composantes, en plus de garantir l'indépendance et l'équilibre des pouvoirs", a-t-il ajouté.

Il s'agit aussi, a-t-il dit, de "mettre l'administration au service des administrés, dans le respect de la neutralité et de la transparence, de renforcer le pouvoir de l'Etat dans la lutte contre la corruption, de moraliser la vie publique, en plus de la consécration de l'obligation de rendre compte dans tous les domaines."

M. Benziane a ajouté, par ailleurs, que l'initiative du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, d'amender la Constitution figure en tête des engagements pris pour opérer la rupture avec les anciennes pratiques, doter le pays d'un document référentiel garantissant les droits individuels et collectifs fondamentaux et assurer les droits de tous les Algériens à jouir de leur citoyenneté dans un Etat basé sur les principes des droits et de la loi.

"La communauté universitaire occupe, dans le projet d'amendement de la Constitution, une bonne place lui permettant d'exercer ses droits d'expression, de créativité et d'édition, à la lumière des droits garantis de liberté intellectuelle et de recherche, le droit d'accès à l'information et la consécration de la liberté académique", a-t-il souligné.

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a appelé, à cette occasion, la communauté universitaire à" contribuer, en tant que citoyens et élites, au processus de construction de l'Algérie nouvelle à laquelle aspire le peuple et permettre à l'Algérie de faire du 1er Novembre 2020 une amorce au renouvellement du serment et à la consécration des nobles et sublimes valeurs de la glorieuse Révolution du 1er Novembre 1954."