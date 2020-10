Algérie: Amendement constitutionnel - Les députés exhortés à sensibiliser les électeurs

Alger — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Slimane Chenine, a appelé mardi à un vote massif en faveur du projet d'amendement de la Constitution, exhortant les députés à participer à la campagne référendaire pour sensibiliser les électeurs à son importance afin d'aller vers l'Algérie nouvelle garantissant les droits et libertés individuels et collectifs, indique un communiqué de l'APN.

Le Bureau de l'APN a tenu mardi une réunion présidée par M. Chenine qui a mis en avant, à l'entame des travaux, l'importance d'un vote massif en faveur du projet d'amendement de la Constitution, exhortant les députés à participer à la campagne référendaire pour "sensibiliser les électeurs à l'importance des amendements constitutionnels proposés et en expliquer la teneur et la finalité, à savoir aller vers une nouvelle Algérie garantissant les droits et libertés individuels et collectifs et l'Etat de droit, des revendications du Hirak béni, et concrétisant l'égalité, la justice sociale et le développement durable inclusif".

Après avoir rappelé les spécificités de la prochaine étape, dans laquelle s'inscrit le projet de loi de finances (PLF) pour l'exercice 2021, et ses orientations en faveur du maintien et du renforcement de l'intérêt accordé aux aspects sociaux malgré les restrictions financières et les retombées de la pandémie de coronavirus, M. Chenine a évoqué "les mesures visant la numérisation de l'activité économique, l'encouragement de la recherche, l'octroi d'importantes incitations aux investisseurs et l'absence de nouvelles taxes pour les citoyens afin de préserver leur pouvoir d'achat".

Lors de sa réunion, le Bureau de l'APN a renvoyé le PLF 2021 à la commission des finances et du budget pour examen.

Par ailleurs, le Bureau de l'APN a renvoyé les déclarations de non incompatibilité avec le mandat parlementaire de trois (3) nouveaux députés à la commission des affaires juridiques et administratives et des libertés pour avis et examiné les demandes d'organisation d'activités parlementaires émises par les commissions.