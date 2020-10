Seychelles: Un nouveau drone de surveillance pour renforcer les mesures de sécurité autour de la principale prison des Seychelles

Les responsables des prisons des Seychelles ont désormais amélioré leurs capacités de surveillance après l'introduction d'un drone dans la prison de Montagne Posee.

Appelé « Eyes in the Sky », le drone servira de renfort pour la sécurité et complétera les fonctions de sécurité telles que les caméras de vidéosurveillance déjà en place.

Le directeur de la prison, Raymond St Ange, a déclaré à la presse que depuis qu'il a commencé à administrer l'établissement, lui et son équipe utilisent la technologie pour aider à la surveillance.

"Le drone est nos yeux dans le ciel et il nous aidera à identifier les personnes, pas nécessairement les prisonniers, que nous soupçonnons de faire des choses illégales autour de la prison", a déclaré M. St Ange.

Pour un coût de 134000 SCR (7400 $), le drone aidera l'équipe de la prison à surmonter les défis traditionnels où, sans données complètes, les équipes au sol doivent faire face à des angles morts et sont exposées à des risques inutiles. Le drone minimisera le temps de réponse et fournira des mises à jour en direct au centre de commande au fur et à mesure qu'un événement se déroule.

M. St Ange a ajouté que bien que la zone autour de la prison ait une forêt dense, la caméra du drone est de qualité supérieure et fera un excellent travail lorsqu'elle est placée à côté d'autres mesures prises.

Pour s'assurer que le drone est exploité en toute sécurité sur le terrain de la prison de 4 hectares, l'Autorité de l'aviation civile des Seychelles a déclaré l'espace aérien au-dessus de l'installation comme zone interdite. (Patrick Joubert) Photo License: CC-BY

« Les gens pourraient encore se camoufler mais c'est précisément pour cette raison que nous nettoyons les zones autour de la prison. Nous ne comptons pas uniquement sur le drone. Nous étendons également nos caméras de périmètre et repensons les zones où nous plaçons nos lumières. Nous développons également une unité canine spécialisée », a déclaré M. St Ange.

Pour s'assurer que le drone est exploité en toute sécurité sur le terrain de la prison de 4 hectares, la Seychelles Civil Aviation Authority (SCAA) a déclaré l'espace aérien au-dessus de l'installation comme une zone interdite.

"Cela signifie qu'aucune activité de l'aviation civile n'est censée avoir lieu dans cet espace aérien. La prison peut faire fonctionner son drone à tout moment à condition de ne pas aller au-delà de cet espace aérien. Pour voler au-delà de la zone interdite, la prison devra demander l'autorisation. La SCAA a déjà mis en place des mécanismes à cet effet », a déclaré Louis Mancienne, responsable de la gestion du trafic aérien à l'autorité.

Lors du lancement, le directeur a également annoncé que la prison construirait un établissement à faible risque sur le terrain de la prison. L'établissement, qui pourra accueillir jusqu'à 60 personnes, accueillera des détenus âgés et conformes pour aider à décongestionner la résidence principale des hommes.

"La plupart de nos détenus à Montagne Posee sont conformes. Ils participent activement au projet de réhabilitation Phoenix. Être placé dans l'établissement à faible risque dépendra de l'infraction qu'ils ont commise et de leur comportement en prison", a précisé M. St Ange.

Il y a actuellement environ 270 détenus à la prison de Montagne Posee.

Le service pénitentiaire envisage également la construction d'un établissement à haut risque, d'un centre de détention provisoire, d'une clinique, d'un quartier, de cellules capitonnées ainsi que d'un centre de détention pour mineurs à Bon Espoir, à Montagne Posee.

« Grâce à nos discussions avec la justice, nous voyons qu'il y a des adolescents qui traversent des situations difficiles et beaucoup d'entre eux sont en probation. Pendant ce temps, ils enfreignent les ordres et une fois que cela s'est produit, la justice a besoin d'un endroit pour envoyer ces personnes. On nous a demandé de préparer une installation pour y répondre à l'avenir », a déclaré M. St Ange.

Bien que l'établissement ne soit pas situé dans l'enceinte de la prison, il sera géré par le service pénitentiaire des Seychelles. L'équipe intégrera des acteurs des ministères de l'éducation, de la famille, du conseil des jeunes, d'anciens enseignants et de la santé.

« Il s'agira davantage d'un établissement d'enseignement où nous travaillerons sur le comportement de ces adolescents afin de les reprogrammer et leur faire comprendre ce qu'est le respect, la responsabilité et l'amour », a déclaré M. St Ange.

L'établissement aura la capacité d'accueillir environ 50 mineurs, principalement des garçons.