Ile Maurice: Les premiers tests PCR effectués à l'aéroport à partir de jeudi

Les derniers calibrages de l'appareillage qui permettra de réaliser les tests de dépistage au Covid-19 dans le laboratoire aménagé à l'aéroport sir Seewoosagur Ramgoolam sont complétés. Ce laboratoire est désormais pleinement opérationnel. Les premiers tests PCR pourront être réalisés sur place dès jeudi sur les passagers du vol en provenance de Paris.

C'est ce qu'a indiqué, hier après-midi, le Dr Zouberr Joomaye, porte-parole du National Communication Committee sur le Covid-19, qui avait à ses côtés le Dr Catherine Gaud, immunologiste et senior advisor au ministère de la Santé. À hier matin, Maurice comptait trois nouveaux cas positifs au Covid-19. Il s'agit d'un adolescent de 15 ans et d'une femme de 38 ans, arrivés samedi sur le vol en provenance de Dubaï alors que le troisième cas est un homme de 57 ans, arrivé dimanche sur le vol en provenance de Paris. Ces trois personnes, dont l'état est jugé «stable», ont été transférées à l'hôpital ENT dans la matinée d'hier.

Hier après-midi, trois autres cas positifs ont été détectés. Ces personnes pour lesquelles le Dr Joomaye n'avait pas encore de détails ont été conduites vers 16 heures à l'hôpital ENT. Ce qui fait un total de 35 cas actifs dans ce centre hospitalier. En ce moment, 1 554 personnes sont en quarantaine.

Depuis que Maurice a ouvert ses frontières, six vols commerciaux ont transporté 1 354 personnes. Parmi elles, 11 étaient positives au Covid-19, dont sept venaient de l'Inde. Le seul vol où aucun cas n'a été détecté est celui du 5 octobre en provenance de La Réunion avec 78 passagers à son bord. Cette précision faite, le Dr Joomaye a déclaré qu'il était prématuré de tirer des conclusions, de faire des analyses ou des prévisions.

La plateforme de la Mauritius Tourism Promotion Authority indique pour octobre 2 016 réservations pour 2 610 personnes, soit plus de 50 % des sièges d'avion déjà pris. Ce sont des hôtels quatre-étoiles, qui ont la cote auprès des voyageurs et 56 % des personnes ayant réservé sont des Mauriciens et le reste sont des étrangers.

Depuis que le ministère de la Santé a repris la supervision des arrivées et l'organisation du déplacement des voyageurs vers les hôtels/centres de quarantaine, il n'y a pas eu de cafouillage à déplorer à l'aéroport SSR, qui s'est vu décerner l'Airport Health Accreditation. Ce qui, selon le Dr Joomaye, indique que tous les protocoles y sont rigoureusement respectés.

Le Dr Gaud a tenu à rassurer les familles et amis des Mauriciens partis se faire soigner en Inde aux frais du gouvernement. Dénombrés à une cinquantaine avec ou sans accompagnateur, ils rentrent au pays aujourd'hui sur un vol en provenance de Mumbai en Inde et feront leur quarantaine gratuite au centre récréatif de Belle-Mare. Ceux nécessitant des soins la feront à l'hôpital de Souillac. Sur ce vol, il y a aussi 180 étudiants du SSR Medical College et 28 autres Mauriciens.