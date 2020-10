Ile Maurice: Importation de Rs 31 millions de drogue - Un employé de la CHCL et un entrepreneur arrêtés

L'enquête de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) sur la saisie de 39 kg de cannabis valant Rs 31 millions survenue le samedi 13 juin dernier avance. Le lundi 12 octobre, deux suspects ont été arrêtés.

C'est sur la base d'une enquête menée sur le terrain et d'informations fournies par le capitaine du navire que l'ADSU est remonté jusqu'à Shaheer Gaungoo, un entrepreneur de 42 ans, habitant morcellement Blue-Bay, et Shakill Bhaulum, un employé de la Cargo Handling Corporation Ltd (CHCL) âgé de 50 ans, qui a rejoint la CHCL en 2007. Ces deux suspects, qui avaient été placés en détention dans la nuit de lundi, ont été traduits devant le tribunal de Port-Louis le mardi 13 octobre avant d'être reconduits en cellule policière.

Pour rappel, la drogue avait été découverte le samedi 13 juin à bord du LSS Success, qui transportait 626 têtes de bétail et venait d'East London, en Afrique du Sud. Le bateau était qualifié comme suspect par la Customs Anti-Narcotics Section de la Mauritius Revenue Authority. Les limiers de cette unité, accompagnés de membres de l'ADSU et du commando de la National Coast Guard se sont rendus en haute mer et ont pris le contrôle du bateau avant qu'il n'accoste à Port-Louis.

C'est dans la cabine d'un membre d'équipage responsable de la supervision des opérations que les colis de drogue avaient été trouvés. Dans le sillage de cette affaire, quatre membres d'équipage du LSS Success, dont trois ressortissants indiens, y compris le capitaine, et un Tanzanien, qui avaient été arrêtés, sont toujours en détention.