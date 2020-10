Soudan: Le Procureur Général appelle à lever le Soudan de la liste du terrorisme

Khartoum — Le Procureur Général, Taj Al-Sir Ali Al-Hibir, a appelé la communauté internationale à soutenir la levée du Soudan de la liste des pays parrainant le terrorisme, faisant allusion au changement radical intervenu dans la politique étrangère du Soudan et ses efforts pour combattre le terrorisme et soutenir la paix, qui a abouti à la signature de l'accord de paix entre le gouvernement et les mouvements de lutte armée au début du mois.

S'adressant via la technologie de la vidéoconférence à la Conférence des États parties à la Convention des Nations Unies contre le crime transnational organisé, Al-Hibir a indiqué que le Soudan est considéré comme pays de transit pour le trafic humain, soulignant que moyennant le système législatif et le travail des organes de la justice et de sécurité, le pays a fait de gros efforts pour lutter contre le trafic des êtres humains, le trafic d'armes et de drogues, le terrorisme et le blanchiment d'argent.

Il a souligné que le Soudan, en coopération avec les pays voisins et amis, a pu arrêter un grand nombre de groupes et réseaux criminels et les traduire en justice qui ont été condamnés à des peines de prison.

Le procureur général a expliqué que la lutte contre la criminalité transnationale exigeait de gros efforts de la part des services de sécurité et de police, du parquet public et de la justice, et que ces efforts coûtent au pays d'énormes sommes d'argent en raison des énormes capacités financières de ces gangs, appelant la communauté internationale à se tenir au côté du pays et à l'aider à accroître l'efficacité des agences de sécurité, de police, de justice et de parquet, en les fournissant les aides logistiques et techniques nécessaires pour les aider à faire appliquer la loi et ce qui est nécessaire pour prévenir la criminalité et démanteler les réseaux criminels organisés.

Dans le même contexte, le procureur général a dit que sur niveau national, le Soudan a pris des mesures législatives et administratives pour faire appliquer les provisions de la Convention des Nations Unies contre le crime transnational organisé, y compris la promulgation de nombreuses lois dans les domaines de la lutte contre le trafic des êtres humains.

En ce qui concerne la coopération régionale et internationale, le procureur général a expliqué que le Soudan a ratifié la Convention Arabe sur la lutte contre le terrorisme, l'Accord Arabe sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, la Convention Arabe pour la lutte contre la criminalité transnationale organisée, la Convention des Nations Unies contre le terrorisme, la Convention des Nations Unies contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, la Convention des Nations Unies pour la prévention des explosions terroristes et la Convention des Nations Unies sur la prévention de la prise d'otages.