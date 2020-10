Guinée: Gouvernance - Alpha Condé n'a pas tenu 87% de ses promesses

En conférence de presse le lundi 12 octobre 2020, le rapport global de la plateforme "Lahidi", qui suit et evalue au quotidien le niveau de réalisation des promesses du chef de l'Etat Alpha Condé et son gouvernement, a été publié hier.

Cette initive de l'association des blogueurs de Guinée (Ablogui), vise à offrir aux citoyens, un outil d'évaluation objective et impartiale des actions du président guinéen sur la base de ses promesses, qui lui ont permis d'être réélu à la présidentielle 2015 pour un second mandat.

Devant plusieurs hommes de medias et activistes de la société civile, pour sa présentation,le prremier responsable d'Ablogui a fait savoir que sur 315 promesses, c'est 222 issues du programme de gouvernance 2015-2020, 62 de la déclaration de politique générale du premier ministre Ibrahima Kassory Fofana et 31 de sources médias.

Selon Alpha Diallo, lesdites promesses sont réparties sur 19 secteurs évalués par la plateforme « Lahidi", de juillet 2016 à septembre 2020, par une équipe de collecteurs des données et d'évaluateurs de l'association des blogueurs de Guinée (ABLOGUI), mais aussi par des journalistes spécialistes (collaborateurs externes), sollicités par l'association, à cet effet.

Dans cette même lancée, de président des blogueurs de Guinée a dit : « les évaluations qui ont été faites, démontrent que seulement 13% des promesses de la gouvernance Alpha Condé, ont été réalisées, soit 40 engagements sur 315 ».

D'après lui, ses promesses se répartissent comme suit : « Les secteurs affaire sociales (50%), justice (30%) et Jeunesse, sports, arts et culture (30%), affichent les taux de réalisation les plus élevés. Aussi, 27% des promesses ont été partiellement réalisées, soit 86 engagements sur 315. Dans les secteurs civisme et droits de l'homme (57%), environnement (50%), plus de la moitié des engagements ont été classés dans cette dernière catégorie. Par contre, nous avons noté que des actions concrètes n'ont pas été engagées pour la réalisation de 47% des promesses, soit 147 engagements sur 315. Les plus forts taux de promesses sont répertoriés dans les secteurs des médias et TICs (75%), tourisme et hôtellerie (75%), urbanisme et habitat (71%), commerce et industrie (64%) », explique t-il.

Cette structure qui veut la transparence dans la gouvernance de l'Etat, a précisé avoir des difficultés sur leur chemin lors des travaux de la collecte et d'évaluation pour acceder à l'information. Il est à noter que la plateforme Lahidi depuis le lancement de ses activités en 2016, a réussi à publier six rapports partiels des travaux d'évaluation des promesses du président Alpha Condé.