Gabon: Le journal numérique de l'Agence de presse Infosplusgabon disponible sur le kiosque numérique de SOGAPRESSE

Libreville, Gabon — La formule numérique du journal Infosplusgabon a fait ses débuts sur le kiosque de la SOGAPRESSE le 6 octobre dernier. Principalement destiné aux lecteurs avisés en quête d'un plus en matière d'information de proximité, le journal numérisé propose principalement des dossiers, des enquêtes et d'autres articles utiles pour le quotidien. La rédaction nous invite à une réflexion profonde et à faire un état des lieux de l'environnement dans lequel nous vivons.

Dans sa formule Journal, Infosplusgabon met à disposition de tous une information exclusive et riche en contenu, spécialement dédiée aux abonnés du kiosque numérique de la SOGAPRESSE.

Abonnez-vous au journal en ligne Infosplusgabon via le kiosque numérique de la sogapresse !

Au sommaire de l'édition du 13 octobre 2020 : https://www.e-kiosque-sogapresse.com/fr/a-la-carte/quotidienne/infos-plus-gabon/infos-plus-gabon-13-10-2020.html

Quels sont les avantages qu'offre la presse numérique ?

En effet, ce genre de journal permet de concentrer tous les quotidiens et les journaux hebdomadaires sur un seul et même support. Outre cela, il faut également noter que la presse numérique vous propose une lecture beaucoup plus mobile, contrairement aux journaux sur papier.

Comme nous sommes à l'ère du numérique, de plus en plus de presses papiers proposent des versions numériques de leur numéro. En effet, depuis votre ordinateur, vous pourrez visionner tous les articles dans le journal du matin sans que vous ayez besoin de vous rendre auprès d'un kiosque à journal, c'est ce qu'on appelle dématérialisation de la presse.

LA PRESSE NUMÉRIQUE C'EST QUOI AU JUSTE ?

Résultant de la dématérialisation, la presse numérique n'est autre que la version de la presse papier que nous pouvons consulter sur notre ordinateur ou notre tablette grâce à la connexion Internet. Grâce à une parution en ligne, les gazettes ainsi que les journaux locaux ou nationaux peuvent facilement répondre aux besoins de leur lecteur.

LES AVANTAGES QU'OFFRE LA PRESSE NUMÉRIQUE

Les études ont montré que la presse numérique présente différents avantages, surtout pour les personnes qui sont avides de nouvelles tous les jours. Que ce soit sur le plan financier que sur le plan écologique, la presse numérique offre différents avantages. Chacun pourra accéder aux archives beaucoup plus facilement, et cela grâce à Internet. Ils n'auront plus besoin de faire la queue pour recevoir leur journal, contrairement à ces deux dernières décennies auparavant. Vous pourrez facilement trouver les articles qui vous intéressent et cela en quelques clics uniquement.

Outre cela, il faut aussi noter que la presse numérique vous propose une lecture beaucoup plus mobile, contrairement aux journaux papier. Au lieu de trimbaler plusieurs journaux qui peuvent devenir très encombrants, la version numérique vous permettra d'accéder à vos journaux à n'importe quelle heure. Il vous suffit d'avoir une connexion Internet et vous pourrez lire vos articles à partir de votre Smartphone, tablette, poste de télévision (Smart TV) ou ordinateur portable. De quoi profitez de vos trajets en train, en voiture lors de vos déplacements.

Il est important de noter que la presse numérique est beaucoup plus économique que la version papier. En effet, depuis toujours, la presse écrite coûtait chère, parfois même très chère. Ce coût élevé s'explique par les moyens logistiques et humains nécessaires pour la conception, l'impression, l'acheminement et la distribution des journaux auprès des consommateurs. De ce fait, le coût de vente devient beaucoup plus élevé, ce qui n'est pas si vous vous abonnez pour la version numérique chaque mois. De quoi vous faire changer d'avis concernant les magazines et les journaux versions numériques disponibles actuellement.

Abonnez-vous pour 350 francs CFA seulement par semaine au journal hebdomadaire en ligne Infosplusgabon via le kiosque numérique de la sogapresse !

Retrouvez également en plusieurs langues, les autres informations nationales et internationales, toutes recoupées, via votre agence de presse en ligne www.infosplusgabon.com