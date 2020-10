Cote d'Ivoire: Daloa - Célébration de la 41e Journée mondiale du Tourisme

Sous la présidence du préfet de région, préfet du département de Daloa, sous le parrainage de l'entreprise Am'clot Trading, promotrice de Serjet-Bio, la direction régionale du Tourisme et des loisirs du Haut-Sassandra a organisé en partenariat avec le Fonds de développement touristique, la 41e Journée mondiale du tourisme et des loisirs dont le thème était "Tourisme et développement rural".

C'était le lundi 5 octobre 2020, à la salle de la préfecture de région. Selon Mme Koné, directrice régionale du Haut Sassandra du Tourisme et des Loisirs, l'activité touristique se portait bien et la situation sanitaire internationale et sinon mondiale est intervenue, toutes les activités se portent actuellement mal et les établissements touristiques ont un taux de remplissage vraiment faible.

Puis d'ajouter ceci: " Daloa a une particularité étant donné que nous ne sommes pas une activité touristique par excellence. On n'a pas été fourni par la nature. On peut dire qu'on n'est pas fourni, la nature ne nous a pas vraiment gâté en matière de tourisme alors que tout doit être pratiquement soit sacré soit artificiel." Quant au directeur de la Planification de l'aménagement et des projets au ministère du Tourisme et des loisirs, docteur Faman Klo, il dira :" Le tourisme est un secteur porteur de développement.

Antérieurement, le tourisme a été développé en zone urbaine mais à l'occasion de la survenue de la pandémie de la COVID-19, le tourisme rural s'est avéré être une alternative. Le tourisme urbain, étant donné que des frontières sont fermées, des villes entières ont été confinées, il s'agit donc d'un retour vers la pratique du tourisme interne d'où le développement du tourisme rural.

" Selon le directeur de la Planification " Les dernières statistiques que nous avions enregistrées en décembre 2019, à la veille de la COVID, le tourisme était une activité très florissante.

Nous étions à plus de 4 millions de touristes internes et internationaux qui visitaient la Côte d'Ivoire avec ce qui représente environ 1100 milliards de FCFA en termes de recettes touristiques, ce qui représente également environ 7,3% de produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire." Il faut souligner que cette cérémonie était présidée par le préfet de région. Notons que le ministère du Tourisme et des loisirs a fait don de cache-nez ainsi que des gels aux hôteliers et aux forces de l'ordre.