Congo-Brazzaville: Enseignement professionnel et technique - Une rentrée scolaire sous le signe d'une éducation de qualité

« Engagement et persévérance pour la qualité de notre sous-secteur de l'éducation », tel a été le thème sur lequel le sous-secteur de l'enseignement technique et professionnel a placé la rentrée scolaire de l'année 2020-2021.

Dans le message rendu publique le 11 octobre à Brazzaville, le ministre de l'Enseignement technique et professionnel, Antoine Thomas Nicéphore Fylla de Saint-Eudes, a formulé un appel aussi bien aux enseignants, aux parents, aux apprenants, qu'aux partenaires de s'engager de nouveau à poursuivre ensemble les efforts dans la quête de la qualité qui va consolider la performance retrouvée afin de donner au sous-secteur ses lettres de noblesse, a-t-il insisté.

« Dans le cadre de l'amélioration de l'offre scolaire, poursuivant les ouvertures l'an dernier des lycées techniques mixtes dans les départements de la Likouala, de la Sangha, de la Cuvette, des Plateaux et du Pool, cette année, avec l'appui de l'Association des parents d'élèves et étudiants du Congo , un nouveau lycée technique mixte s'ouvre à Ngoyo, dans le département de Pointe-Noire », a-t-il indiqué.

Aux enseignants et prestataires, le ministre les a assurés de ce que les concertations, au niveau gouvernemental, en vue de trouver une solution à leur situation, sont en cours. « Je vous exhorte à maintenir l'esprit de dialogue dont vous faites montre pour une année scolaire apaisée », a-t-il déclaré.

Par ailleurs, a noté le ministre, votre fonction de chefs d'établissement fait de vous un acteur majeur du système éducatif dans la mesure où elle vous permet de vivre au quotidien la réalité et les évolutions des lieux de formation. En effet, a-t-il poursuivi, pour le ministère, la réponse aux questions susmentionnées sont susceptibles de guider notre action et ainsi nourrir la stratégie de l'Etat en matière de l'éducation et de la formation. Ces données, a-t-il expliqué, vous le savez, doivent permettre aux responsables de prendre les décisions pertinentes et nécessaires au changement et à la modernisation du système éducatif congolais.

Ainsi, a-t-il, poursuivi, la réussite de l'année scolaire, commence dès la première semaine du mois d'octobre, et elle repose, en grande partie, sur vos épaules. « J'attends de vous, a-t-il dit, l'engagement nécessaire pour continuer la dynamique enclenchée l'année dernière qui nous a amené à aborder le virage vers l'excellence malgré la persistance de la covid-19. Ainsi, nous allons poursuivre les actions entamées pour la formation des inspecteurs, des formateurs, la mise à disposition d'ouvrages aux apprenants et aux enseignants, et la formation des chefs d'établissements », a-t-il conclu.