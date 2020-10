Burkina Faso: « Global Money Week 2020 » - Près de 900 jeunes se forment aux finances

Environ 900 élèves et étudiants vont être formés au cours de la semaine consacrée à l'éducation financière.

Le Secrétariat permanent pour la promotion de l'inclusion organise, du 12 au 16 octobre 2020, à Koudougou, la semaine mondiale de l'éducation financière, « Global Money Week 2020 ». Elle vise à sensibiliser les jeunes aux questions financières.

Près de 900 élèves et étudiants de Koudougou sont en formation à la finance et à la création des moyens de subsistance à la faveur de la semaine mondiale de l'éducation financière, « Global Money Week 2020 ».

Le lancement officiel des activités est intervenu, le lundi 12 octobre 2020 au lycée professionnel national Maurice-Yaméogo à Koudougou.

Selon le Secrétaire permanent pour la promotion de l'inclusion financière (SP/PIF) Wango Fidèle Yaméogo, l'activité se déroule chaque année dans environ 170 pays à travers le monde dont le Burkina Faso.

« Global Money Week 2020 », a pour objectif de sensibiliser les enfants et les jeunes à la citoyenneté économique et de les amener à mieux appréhender les questions financières et la gestion de l'argent.

A écouter le SP-PIF, durant toute cette semaine dédiée à l'éducation financière, les participants auront droit à des sessions de formation aux différents aspects liés à la gestion des ressources financières. «

Cela permettra de développer l'esprit d'entrepreneuriat des jeunes et d'améliorer leurs rapports avec l'argent, en leur permettant notamment de développer de bonnes attitudes de gestion et d'épargne », a précisé Fidèle Yaméogo.

Le SP-PIF, Wango Fidèle Yaméogo : « L'activité permettra de développer l'esprit d'entrepreneuriat des jeunes, d'améliorer leurs rapports avec l'argent».

Le représentant de la gouverneure du Centre-Ouest, le Conseiller technique Patrice Tamini, a salué l'organisation de cette activité dont l'importance, selon lui, n'est plus à démontrer. Il a, par ailleurs, invité les chefs d'établissement, les élèves et étudiants de la cité du Cavalier rouge à tirer pleinement profit de cette opportunité.

Le SP-PIF a bénéficié du soutien technique et financier du Fonds des Nations unies pour l'équipement (United Nations Capital Développement Fund (UNCDF) pour l'organisation de la semaine mondiale pour l'éducation financière.

Pour la Représentante de l'UNCDF au Burkina Faso, Awa Sawadogo, cet accompagnement entre dans le cadre du soutien de son institution au gouvernement du Burkina Faso et, en particulier au ministère de l'Economie, des Finances et du Développement.

Lancée en 2012 par l'organisation néerlandaise « Child and Youth Finance International (CYIF) » pour accélérer l'inclusion sociale et financière des jeunes, la « Global Money Week » s'inscrit en droite ligne des actions du gouvernement, déclinées dans la Stratégie nationale de la finance inclusive 2019-2020, selon les représentants du ministère en charge de l'économie et des finances.