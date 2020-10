Egypte: Protocole de coopération entre l'OAI et le Groupe Triangle pour l'exécution de projets nationaux

Le président de l'Organisation arabe pour l'industrialisation (OAI), Abdel Moneim El-Tarras a affirmé, lors de la signature d'un protocole de coopération entre l'OAI et le Groupe Triangle, l'importance de la mise en vigueur des directives du président Abdel Fattah Al-Sissi sur le renforcement de la coopération constructive entre les institutions de l'Etat, l'exploitation des capacités d'industrialisation nationale pour exécuter les projets de développement nationaux ainsi que la réduction des importations dans les divers domaines de l'industrie.

Cette coopération s'inscrit dans le cadre du plan de l'OAI pour renforcer la complémentarité avec les institutions nationales, a-t-il précisé, tout en louant les expertises du Groupe Triangle en matière d'exécution des méga-projets nationaux en Egypte ainsi que sa contribution à la réalisation de plusieurs projets vitaux dans les pays arabes et africains.

M. El-Tarras a souligné que les deux côtés avaient convenu de la mise sur pied de projets de transformation numérique et de solutions intégrées dans les domaines du pétrole et du gaz, des travaux d'ingénierie et de construction, et des infrastructures pour les projets de développement, en utilisant les matériaux et équipements produits par l'OAI, les usines et les sociétés affiliées, conformément aux normes internationales de qualité et aux prix compétitifs du marché.

Pour sa part, le PDG du Groupe Triangle, Ahmed Mohamed El-Tawil a affirmé sa confiance en la réussite de cette coopération vu la vision et la stratégie évidente dont dispose l'OAI dans la mise en vigueur des projets de développement nationaux avec l'efficacité requise et les plus hauts niveaux de qualité et de rapidité d'exécution, saluant ses capacités industrielles et leur importance pour améliorer les plans de l'Etat visant à approfondir l'industrialisation locale et à localiser la technologie moderne dans les domaines de la multi-industrie.