Gabon: "Les Gabonais apprécient les efforts du gouvernement en faveur des droits des femmes mais sont insatisfaits de la protection des filles contre les violences "Afrobaromètre

AfroBaromètre, réseau panafricain de recherche non partisane, a rendu public, les résultats de son sondage sur l'appréciation des Gabonais quant aux efforts du gouvernement en faveur des droits des femmes. La rédaction se fait le plaisir de vous présenter toute l'intégralité desdits résultats.

Les Gabonais apprécient les efforts du gouvernement en faveur des droits des femmes mais sont insatisfaits de la protection des filles contre les violences

Selon la plus récente enquête d'Afrobarometer,la plupart des Gabonais se déclarent satisfaits des efforts du gouvernement d'assurer la bonne représentation des femmes dans les institutions du pays ainsi que l'adoption des lois en faveur de la parité homme/femme.

Cependant, une forte minorité des citoyens pensent que la réponse du gouvernement au besoin de protéger les filles de toutes formes de violences n'est pas adéquate.

Depuis le mois de juillet 2020, le gouvernement gabonais est dirigé par Rose Christiane Ossouka Raponda, la première femme à être nommée au poste de premier ministre du pays. Sa nomination, après plusieurs fonctions de ministre,confirme la politique initiée par les autorités gabonaises qui ont fait de la question de l'approche genre un combat essentiel de son développement.

Résultats clés

Huit Gabonais sur 10 (80%) estiment que le gouvernement répond « plutôt bien » ou « très bien » au besoin d'assurer la bonne représentation des femmes dans les institutions du pays(Figure 1).

La très large majorité des Gabonais jugent « plutôt bien » (51%) ou « très bien » (24%) l'adoption des lois en faveur de la parité homme/femme(Figure 2).

Presque la moitié (43%)des Gabonais estiment que le gouvernement répond « plutôt mal » ou « très mal » au besoin de protéger les filles de toutes formes de violences (Figure 3).

Enquêtes d'Afrobarometer

Afrobarometer est un réseau panafricain et non-partisan de recherche par sondage qui produit des données fiables sur les expériences et appréciations des Africains relatives à la qualité de vie, à la gouvernance, et à la démocratie.Sept rounds d'enquêtes ont été réalisés dans un maximum de 38 pays entre 1999 et 2018. Les enquêtes du Round 8 en 2019/2021sont prévues pour au moins 35 pays. Afrobarometer réalise des entretiens face-à-face dans la langue du répondant avec des échantillons représentatifs à l'échelle nationale.

L'équipe d'Afrobarometer au Gabon, conduite par le Centre d'Etudes et de Recherche en Géosciences Politiques et Prospective (CERGEP), s'est entretenue avec 1.200 adultes gabonais en février 2020. Un échantillon de cette taille produit des résultats nationaux avec des marges d'erreur de +/-3 points de pourcentage à un niveau de confiance de 95%. Des enquêtes ont été précédemment réalisées au Gabon en 2015 et 2017.